Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз - РИА Новости, 29.08.2025
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. "С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов. По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. "Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он.
китай
россия
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
Общий экспорт китайских авто вырос за последние 5 лет в шесть раз