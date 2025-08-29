Рейтинг@Mail.ru
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
08:38 29.08.2025
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз - РИА Новости, 29.08.2025
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз
Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
экономика
китай
россия
игорь моргулов
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП. "С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов. По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым. "Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он.
китай
россия
экономика, китай, россия, игорь моргулов
Экономика, Китай, Россия, Игорь Моргулов
Общий экспорт китайских автомобилей вырос в шесть раз

Общий экспорт китайских авто вырос за последние 5 лет в шесть раз

© РИА Новости / Виталий Аньков
Импорт грузов из Китая
Импорт грузов из Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Импорт грузов из Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Общий экспорт китайских автомобилей за последние пять лет вырос в шесть раз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
Говоря о китайской автомобильной промышленности, посол отметил, что это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей, которая по итогам прошлого года заняла лидирующее место по вкладу в экономику КНР, обеспечив порядка 10% национального ВВП.
"С конвейера 80 местных автоконцернов сошло 31,3 миллиона транспортных средств, а их экспорт за последние 5 лет вырос в 6 раз до почти 6,5 миллиона единиц", - сказал Моргулов.
По словам дипломата, сегодня Китай является крупнейшим мировым поставщиком автомобилей, что еще 10-15 лет назад казалось попросту невообразимым.
"Быстрый прогресс наших китайских друзей в данной сфере вызывает неподдельное восхищение", - сказал он.
Экономика Китай Россия Игорь Моргулов
 
 
