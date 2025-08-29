https://ria.ru/20250829/eksperty-2038234311.html

Эксперты рассказали, как уберечь детей от мошенников в онлайн-играх

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Чтобы уберечь детей от манипулятивных механик в онлайн-играх, необходимо объяснить им, как работают подобные схемы по привлечению денег разработчиками, в крайнем случае стоит отключить привязку банковских карт к игровым аккаунтам, рассказали РИА Новости эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества и специалисты компании Wildberries&Russ. "Большинство мобильных игр... используют азартные механики: лутбоксы, фриспины, гача-механики. Особую тревогу вызывают детские игры, где гемблинг-механики тщательно замаскированы под безобидные элементы. Разработчики намеренно замедляют игровой прогресс, предлагая за деньги снять ограничения или повысить шансы на успех", - говорится в сообщении. "Такие практики довольно быстро формируют у детей зависимость от траты игровой валюты. Кроме того, этим активно пользуются мошенники... Поэтому если вы знаете, что ваш ребенок играет в подобные игры, объясните ему, как работают игровые механики, направленные на выкачивание денег, в крайнем случае можно отключить привязку карты к аккаунтам", - добавляется там. Кроме того, эксперты напомнили, что в мессенджерах и соцсетях подросткам часто предлагают "быстрый заработок". Для этого нужно предоставить банковскую карту для переводов, а затем передать наличные курьеру. Мошенники обещают за такую "работу" процент от суммы, но на самом деле это схема "отмывания" украденных денег. "Важно донести до детей, что банковская карта - это как цифровой паспорт, и ее передача посторонним - как передача паспорта. И последствия за дропперство - это не просто лекция в полиции, а реальная уголовная ответственность, блокировка счета и испорченная биография. Родителям стоит напоминать детям о том, что подобные действия грозят конкретными юридическими рисками - они теперь крайне серьезны", - приводятся в сообщении слова руководителя Trust&Safety компании Wildberries&Russ Игоря Сомова. Еще одной угрозой, по словам экспертов, является онлайн-груминг: ситуация, когда взрослый под видом сверстника или просто "доброжелателя" устанавливает эмоциональный контакт с ребенком, чтобы выманить личные фото, видео или договориться о встрече. "Чаще всего такие преступники действуют в популярных играх, тематических пабликах или фан-сообществах, предлагая взамен деньги, игровые бонусы или подарки", - добавили в Роскачестве. В то же время сегодня набирает популярность доксинг - явление, которое представляет из себя намеренную публикации личной информации человека без его согласия со злым умыслом, рассказали в организации. При этом злоумышленники целенаправленно собирают и выкладывают в открытый доступ персональные данные, используя в том числе и ту информацию, которую пользователи сами размещают в соцсетях. Вместе с тем, отмечается, что жертвой доксинга может стать практически любой активный пользователь сети, включая детей и подростков, которые публикуют фото с геолокацией, указывают имена родителей, а иногда и номер телефона. "Крайне важно донести до ребенка, что любая личная информация в сети - от номера школы до отметки местоположения - может быть использована против него. Необходимо научить детей осознанно относиться к тому, что они публикуют в интернете - это лучшая и единственная защита от доксинга", - поделились в Роскачестве. По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, которые приводятся в сообщении, начать стоит с основ: объяснить ребенку, почему нельзя переходить по случайным ссылкам, скачивать файлы из ненадежных источников и делиться личными данными даже с "друзьями" в чатах. "Важно говорить с подростками на эти темы открыто и без запугивания...", - подчеркнул он.

