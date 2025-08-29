Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ - РИА Новости, 29.08.2025
06:29 29.08.2025 (обновлено: 10:11 29.08.2025)
Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ
Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ
технологии
Технологии
Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ

Чемякин: активность ботов на сайтах онлайн-школ выросла в 2,5 раза

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Активность вредоносных ботов на сайтах образовательных ресурсов, в том числе онлайн-школ, выросла в 2,5 раза в период с 18 августа по 28 августа по сравнению с началом месяца - чаще всего они нацелены на кражу информации, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин.
"Число ботового трафика на сайтах образовательных ресурсов, включая онлайн-школы, выросло в 2,5 раза в период с 18 августа по 28 августа по сравнению с началом месяца. Ботоводы, которые маскируют вредоносный трафик под действия реальных людей, чаще всего были нацелены на кражу информации, реже - на выведение сервисов из рабочего состояния при помощи DDoS-атак", - сказал Чемякин.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Москве появилась новая мошенническая схема
19 февраля, 19:10
Он объяснил, что боты нацелены на то, чтобы собрать уникальный контент - учебные материалы, планы, курсы, цены и т.д. Его используют как для пиратства, так и для создания фальшивых сайтов-клонов и других мошеннических схем с кражей личных денег и средств россиян. Ботов могут закупать конкуренты для того, чтобы снизить позицию конкретного образовательного сайта в поисковых системах.
Так, по данным эксперта, частота запросов у некоторых игроков в сегменте образования достигала 530 тысяч в минуту. Для сравнения - на ресурсах из других секторов этот показатель не превышал 90 тысяч запросов в минуту.
"Это связано с началом учебного года, проведением линеек и дней открытых дверей в вузах и колледжах, а также стартом онлайн-курсов для подготовки к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) и курсов иностранных языков. Помимо прямых сезонных причин интерес злоумышленников к сайтам образовательных учреждений растет и при публикации новых или переработанных образовательных материалов", - сказал Чемякин.
Перед началом учебного года в 2-3 раза увеличилась также мощность DDoS-атак, и это могло приводить к парализации работы ресурсов. Выросло также число атак, когда злоумышленники пытались взломать аккаунты учеников и преподавателей путем перебора логинов и паролей. "Взлом учетных записей также может послужить начальным этапом для дальнейших атак, в том числе распространения вредоносного ПО или организации фишинга", - добавил эксперт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Мошенники стали подделывать чаты в WhatsApp, рассказал эксперт
Вчера, 02:57
 
Технологии
 
 
