Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ

Эксперт рассказал о росте активности вредоносных ботов на сайтах школ

2025-08-29T06:29:00+03:00

2025-08-29T06:29:00+03:00

2025-08-29T10:11:00+03:00

технологии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Активность вредоносных ботов на сайтах образовательных ресурсов, в том числе онлайн-школ, выросла в 2,5 раза в период с 18 августа по 28 августа по сравнению с началом месяца - чаще всего они нацелены на кражу информации, рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. "Число ботового трафика на сайтах образовательных ресурсов, включая онлайн-школы, выросло в 2,5 раза в период с 18 августа по 28 августа по сравнению с началом месяца. Ботоводы, которые маскируют вредоносный трафик под действия реальных людей, чаще всего были нацелены на кражу информации, реже - на выведение сервисов из рабочего состояния при помощи DDoS-атак", - сказал Чемякин. Он объяснил, что боты нацелены на то, чтобы собрать уникальный контент - учебные материалы, планы, курсы, цены и т.д. Его используют как для пиратства, так и для создания фальшивых сайтов-клонов и других мошеннических схем с кражей личных денег и средств россиян. Ботов могут закупать конкуренты для того, чтобы снизить позицию конкретного образовательного сайта в поисковых системах. Так, по данным эксперта, частота запросов у некоторых игроков в сегменте образования достигала 530 тысяч в минуту. Для сравнения - на ресурсах из других секторов этот показатель не превышал 90 тысяч запросов в минуту. "Это связано с началом учебного года, проведением линеек и дней открытых дверей в вузах и колледжах, а также стартом онлайн-курсов для подготовки к экзаменам (ОГЭ, ЕГЭ) и курсов иностранных языков. Помимо прямых сезонных причин интерес злоумышленников к сайтам образовательных учреждений растет и при публикации новых или переработанных образовательных материалов", - сказал Чемякин. Перед началом учебного года в 2-3 раза увеличилась также мощность DDoS-атак, и это могло приводить к парализации работы ресурсов. Выросло также число атак, когда злоумышленники пытались взломать аккаунты учеников и преподавателей путем перебора логинов и паролей. "Взлом учетных записей также может послужить начальным этапом для дальнейших атак, в том числе распространения вредоносного ПО или организации фишинга", - добавил эксперт.

