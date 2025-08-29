https://ria.ru/20250829/ek-2038244163.html

В ЕС заявили о продолжении расследования в отношении техногигантов из США

ЕС не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X*, Apple и Meta** (деятельность которой запрещена в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:58:00+03:00

в мире

сша

россия

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

вашингтон (штат)

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ЕС не откажется от расследований в отношении деятельности американских технологических компаний, включая X*, Apple и Meta** (деятельность которой запрещена в России как экстремистская), и блоку следует быть готовым проявить "мужество" и отказаться от торгового соглашения с США, заявила в интервью газете Financial Times заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Тереса Рибера. В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные импортные пошлины и экспортные ограничения против всех стран, которые вводят различные налоги или регуляторные ограничения против американских технологических корпораций. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, причастные к торговым переговорам ЕС и США, Вашингтон настаивал на внесении изменений в цифровые правила евроблока. "Атака Трампа на цифровые правила и налоги совпадает с необходимостью принятия Брюсселем решения о дальнейших действиях в отношении ряда расследований деятельности американских технологических компаний, включая X*, Apple и Meta**... Рибера заявил, что блок не будет воздерживаться от проведения этих расследований и обеспечения соблюдения своего цифрового регулирования из-за угроз Трампа", - пишет газета. По мнению Риберы, ЕС следует "избегать соблазна подчиниться чужим интересам" и не принимать никаких принудительных мер со стороны США. "Мы можем быть добрыми, вежливыми, пытаться найти способы решения проблем и разногласий, но мы не можем принять всё, что они (США - ред.) требуют ... Мы не можем подчиняться воле третьей страны", - заявила она. По словам Риберы, блок "пытался быть любезным, чтобы посмотреть, как мы можем восстановить доверительные отношения" с США. При этом она отметила, что если Трамп подорвет это доверие, угрожая потребовать смягчения регулирования для крупных технологических компаний, "конечно, мы должны придерживаться очень четких посланий и ограничений, которые мы пытались отразить с самого начала". В августе США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

