На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме - РИА Новости, 29.08.2025
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
Водитель внедорожника насмерть переехал ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, на противоположной стороне мальчика ждала мама
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника насмерть переехал ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, на противоположной стороне мальчика ждала мама, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик спешил и бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник. Ребенок буквально влетел в иномарку, попав под ее колеса. Водитель, не успев среагировать, остановился уже только после случившегося. К месту происшествия кинулись очевидцы и женщина – видимо, мать мальчика. Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняет ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. "В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Погибший ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать", – сказали в ведомстве. Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, за нарушения правил дорожного движения привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, назначено проведение расследования, подчеркнули в пресс-службе.
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
В свердловской Верхней Салде внедорожник задавил мальчика на пешеходном переходе
