Рейтинг@Mail.ru
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/dtp-2038358471.html
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме - РИА Новости, 29.08.2025
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме
Водитель внедорожника насмерть переехал ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, на противоположной стороне мальчика ждала мама,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:29:00+03:00
2025-08-29T16:29:00+03:00
происшествия
верхняя салда
свердловская область
гибдд мвд рф
гаи
россия
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника насмерть переехал ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, на противоположной стороне мальчика ждала мама, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик спешил и бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник. Ребенок буквально влетел в иномарку, попав под ее колеса. Водитель, не успев среагировать, остановился уже только после случившегося. К месту происшествия кинулись очевидцы и женщина – видимо, мать мальчика. Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняет ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. "В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Погибший ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать", – сказали в ведомстве. Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, за нарушения правил дорожного движения привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, назначено проведение расследования, подчеркнули в пресс-службе.
верхняя салда
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, верхняя салда, свердловская область, гибдд мвд рф, гаи, россия, дтп
Происшествия, Верхняя Салда, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ, ГАИ, Россия, ДТП
На Урале водитель внедорожника задавил мальчика, бежавшего к маме

В свердловской Верхней Салде внедорожник задавил мальчика на пешеходном переходе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Водитель внедорожника насмерть переехал ребенка на пешеходном переходе в Верхней Салде Свердловской области, на противоположной стороне мальчика ждала мама, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Судя по распространенному в соцсетях видео, мальчик спешил и бежал по зебре, не заметив, что на него едет черный внедорожник. Ребенок буквально влетел в иномарку, попав под ее колеса. Водитель, не успев среагировать, остановился уже только после случившегося. К месту происшествия кинулись очевидцы и женщина – видимо, мать мальчика.
Авария случилась вечером в четверг в районе дома №7 на улице Воронова, уточняет ГАИ, где 66-летний мужчина за рулем SsangYong наехал на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства.
"В результате наезда ребенок от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Погибший ребенок возвращался с прогулки домой, где на противоположной стороне дороги его ожидала мать", – сказали в ведомстве.
Водитель, местный житель со стажем в 47 лет, за нарушения правил дорожного движения привлекался девять раз. Состояние опьянения у него не установлено, назначено проведение расследования, подчеркнули в пресс-службе.
 
ПроисшествияВерхняя СалдаСвердловская областьГИБДД МВД РФГАИРоссияДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала