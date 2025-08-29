Рейтинг@Mail.ru
07:28 29.08.2025
В ДТП на МКАД пострадали два человека
происшествия
москва
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ДТП произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД в Москве, два человека пострадали, движение затруднено, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Тридцать третий километр МКАД, внутренняя сторона - ДТП грузового и трех легковых автомобилей. Пострадали два человека, перекрыты три полосы из пяти", - рассказал собеседник агентства.
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП на МКАД пострадали два человека

В ДТП на внутренней стороне 33-го километра МКАД пострадали два человека

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ДТП произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД в Москве, два человека пострадали, движение затруднено, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Тридцать третий километр МКАД, внутренняя сторона - ДТП грузового и трех легковых автомобилей. Пострадали два человека, перекрыты три полосы из пяти", - рассказал собеседник агентства.
Происшествия
 
 
