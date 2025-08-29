https://ria.ru/20250829/druzhba-2038341195.html

Эксперт предположил, как будет развиваться ситуация с "Дружбой"

Эксперт предположил, как будет развиваться ситуация с "Дружбой" - РИА Новости, 29.08.2025

Эксперт предположил, как будет развиваться ситуация с "Дружбой"

Украина продолжит наносить удары по нефтепроводу "Дружба", а Венгрия в ответ вводить санкции против украинских военачальников и предприятий, до последнего... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T15:05:00+03:00

2025-08-29T15:05:00+03:00

2025-08-29T15:05:00+03:00

в мире

украина

венгрия

петер сийярто

киев

владимир зеленский

виктор орбан

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037742155_67:0:2768:1520_1920x0_80_0_0_3de353d8cc13d12e6fd5559da7c46134.jpg

БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Украина продолжит наносить удары по нефтепроводу "Дружба", а Венгрия в ответ вводить санкции против украинских военачальников и предприятий, до последнего избегая прекращения экспорта электроэнергии на Украину, чтобы не навредить украинскому населению, выразил мнение в беседе с РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по "Дружбе" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме. "Я предполагаю, что Украина продолжит вести себя враждебно по отношению к Венгрии и наносить удары по нефтепроводу "Дружба", - сказал Шпётле. По его словам, в ответ венгерские власти могут ввести экономические санкции, например, запретить импорт ряда украинских товаров в Венгрию, а также закрыть украинским чиновникам, военачальникам, директорам заводов по производству вооружения и лицам, принимающим решения, въезд на территорию Евросоюза, как это было с командующим силами БПЛА ВСУ Робертом Бровди. "Конечно, это больше похоже на жест, но венгерское правительство не держит зла на украинский народ, поэтому не хочет, чтобы простые люди страдали без электричества... Я могу себе представить прекращение поставок энергии на Украину, если Киев перейдет какую-то "красную линию", например, ударит по нефтепроводу в нескольких местах, так что подача нефти в Венгрию полностью прекратится", - отметил эксперт. По мнению Шпётле, Киев может пойти на ответные санкции и запретить венгерским должностным лицам, например, отвечающим за взаимодействие с закарпатским меньшинством, въезд в страну. "Двусторонние отношения сейчас очень плохие, они испорчены, и до выборов (парламента Венгрии весной 2026 года - ред.) ситуация будет только ухудшаться, потому что Киев заинтересован, чтобы к власти в Венгрии пришло проукраинское правительство, которое поддержит вступление Украины в ЕС", - добавил он. В четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, всю Шенгенскую зону, командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.

https://ria.ru/20250829/zakharova-2038307731.html

https://ria.ru/20250828/polsha-2038169382.html

украина

венгрия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, петер сийярто, киев, владимир зеленский, виктор орбан, еврокомиссия, вооруженные силы украины, евросоюз