В Белгородской области сбили 40 украинских дронов за сутки

БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Сорок украинских беспилотников сбиты и подавлены над территорией Белгородской области за прошедшее сутки, один человек погиб, четыре пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта в 9 районах области попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 51 снаряд и зафиксированы атаки 109 беспилотников. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 18 частных домовладениях, коммерческом предприятии, двух социальных и двух коммерческих объектах, сельхозпредприятии, ангаре, магазине, двух автобусах и 30 транспортных средствах. "В Белгородском районе… совершены атаки 13 беспилотников, 5 из которых сбиты. В посёлке Малиновка в результате артобстрела погиб наш боец самообороны… В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Казинка, Соболевка, Старцево и Тимоново, а также хуторам Леоновка и Рябики нанесены удары 33 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе совершены атаки 12 беспилотников, один из которых сбит, в селе Зозули ранен мужчина, Волоконовский район атакован 4 дронами, 2 из которых сбиты, ранен мужчина. По данным главы региона, в Грайворонском округе нанесены удары 12 БПЛА и выпущен 21 боеприпас, в Ивнянском районе село Березовка атаковано одним беспилотником. В Краснояружском районе выпущено 24 боеприпаса и 11 БПЛА, город Новый Оскол атакован беспилотником, отметил губернатор. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Сурково выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, из которых 14 подавлены и сбиты. На участке автодороги между сёлами Белянка и Сурково в результате атаки беспилотника по автомобилю ранен мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. Ещё один мужчина пострадал при атаке дрона в городе Шебекино", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

