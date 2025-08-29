https://ria.ru/20250829/dron-2038427296.html

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие - РИА Новости, 29.08.2025

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, есть пострадавшие

Дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в белгородском селе Головчино, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта в белгородском селе Головчино, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Головчино Грайворонского округа вражеский дрон атаковал автомобиль на территории коммерческого объекта. Ранены двое мирных жителей. Одна женщина получила осколочные ранения лица, плеча и ноги, а также баротравму. Второй пострадавшей предварительно диагностировали баротравму и черепно-мозговую травму. Бригада скорой помощи доставляет их в областную клиническую больницу", - написал Гладков.Губернатор добавил, что машина получила повреждения, а также посечён фасад здания.

