При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2025

БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Октябрьский Белгородского района два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ. В результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ. У обоих диагностированы множественные осколочные ранения, а также баротравмы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавших в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, уточнил глава региона.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

