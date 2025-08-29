https://ria.ru/20250829/dron-2038415563.html
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 29.08.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.08.2025
БЕЛГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В поселке Октябрьский Белгородского района два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ. В результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали двое мужчин. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ. У обоих диагностированы множественные осколочные ранения, а также баротравмы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что после оказания необходимой помощи медики транспортируют пострадавших в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено, уточнил глава региона.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
белгородская область
октябрьский
белгородский район
россия
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
При атаке украинского БПЛА пострадали два жителя белгородского Октябрьского