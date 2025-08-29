Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 29.08.2025 (обновлено: 18:55 29.08.2025)
В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб водитель, транспорт врезался в жилой дом, сообщил губернатор... РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
александр богомаз
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб водитель, транспорт врезался в жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома", — говорится в заявлении.Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
брянская область
брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия, Александр Богомаз
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб водитель, транспорт врезался в жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома", — говорится в заявлении.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Вчера, 17:37
Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
