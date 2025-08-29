https://ria.ru/20250829/dron-2038397666.html
В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля
ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб водитель, транспорт врезался в жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома", — говорится в заявлении.Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
