В Брянской области при атаке дрона ВСУ погиб водитель автомобиля

2025-08-29T18:39:00+03:00

2025-08-29T18:39:00+03:00

2025-08-29T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

александр богомаз

ТУЛА, 29 авг — РИА Новости. В селе Каменский Хутор Климовского района Брянской области при ударе БПЛА по автомобилю погиб водитель, транспорт врезался в жилой дом, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале."В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель. Водитель погиб мгновенно, автомобиль, потеряв управление, врезался в двухквартирный жилой дом. В результате происшествия произошло возгорание дома", — говорится в заявлении.Жильцов оперативно эвакуировали. На месте работают оперативные и экстренные службы.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

