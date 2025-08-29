https://ria.ru/20250829/dron-2038360192.html

В Макеевке при атаке дрона пострадали две женщины

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Две пожилые женщины получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горняцкому району Макеевки в ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.По данным управления, ВСУ в 09.43 атаковали Горняцкий район Макеевки."Ранения различной степени тяжести (из-за атаки украинского ударного БПЛА самолетного типа - ред.) получили две женщины 1948 и 1949 годов рождения, проживающие по улице Барнаульской", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Управление администрации главы и правительства ДНР отметило, что повреждения в результате атаки получили два жилых дома.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

