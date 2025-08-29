Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке при атаке дрона пострадали две женщины
16:38 29.08.2025
В Макеевке при атаке дрона пострадали две женщины
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Две пожилые женщины получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горняцкому району Макеевки в ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.По данным управления, ВСУ в 09.43 атаковали Горняцкий район Макеевки."Ранения различной степени тяжести (из-за атаки украинского ударного БПЛА самолетного типа - ред.) получили две женщины 1948 и 1949 годов рождения, проживающие по улице Барнаульской", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Управление администрации главы и правительства ДНР отметило, что повреждения в результате атаки получили два жилых дома.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© Фото : Факты военных преступлений Украины/TelegramПоследствия атаки ВСУ по Горняцкому району Макеевки в ДНР. 29 августа 2025
© Фото : Факты военных преступлений Украины/Telegram
Последствия атаки ВСУ по Горняцкому району Макеевки в ДНР. 29 августа 2025
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Две пожилые женщины получили ранения в результате атаки беспилотника украинских войск по Горняцкому району Макеевки в ДНР, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
По данным управления, ВСУ в 09.43 атаковали Горняцкий район Макеевки.
«
"Ранения различной степени тяжести (из-за атаки украинского ударного БПЛА самолетного типа - ред.) получили две женщины 1948 и 1949 годов рождения, проживающие по улице Барнаульской", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Управление администрации главы и правительства ДНР отметило, что повреждения в результате атаки получили два жилых дома.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
