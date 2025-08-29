Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю
29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 29.08.2025
Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю
Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.08.2025
Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю
Средства ПВО России уничтожили за неделю 1377 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
вооруженные силы украины
су-27
безопасность
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю 1377 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24856 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40622 единицы специальной военной автомобильной техники.
россия, сша, украина, вооруженные силы украины, су-27, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27, Безопасность
Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю

Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю 1377 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24856 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40622 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
