Силы ПВО сбили 1377 дронов ВСУ за неделю

29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю 1377 дронов ВСУ, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1377 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80367 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24856 танков и других боевых бронированных машин, 1588 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29041 орудие полевой артиллерии и минометов, 40622 единицы специальной военной автомобильной техники.

