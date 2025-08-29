Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва сэкономила свыше 44 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
13:12 29.08.2025
Ефимов: Москва сэкономила свыше 44 млрд рублей на экспертизе стройпроектов
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в январе – июле по результатам государственной экспертизы сократилась на более чем 44 миллиардов рублей, или на 12,5%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Государственная экспертиза позволяет рационально расходовать средства еще на стадии согласования градостроительных проектов. Экономия достигается за счет оптимизации смет, технических и технологических решений. Только в январе – июле 2025 года благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов, финансируемых из городского бюджета, снизилась на 12,5%. Таким образом, за семь месяцев столица сэкономила 44,2 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что оптимизированные средства могут направляться на ремонт и строительство социальных, образовательных и спортивных учреждений.В сообщении уточняется, что оптимизация сметной стоимости подразумевает анализ актуальных цен и изучение предложенных в проектной документации решений. Специалисты Мосгосэкспертизы при разборе проектов рассматривают возможности снижения стоимости их выполнения без ущерба качеству и надежности возводимых объектов.По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, главная цель экспертизы – гарантировать соблюдение государственных стандартов безопасности и других градостроительных норм в проектах, а сокращение смет обеспечивается оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
