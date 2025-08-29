https://ria.ru/20250829/drb--2038298448.html

Ефимов: Москва сэкономила свыше 44 млрд рублей на экспертизе стройпроектов

Ефимов: Москва сэкономила свыше 44 млрд рублей на экспертизе стройпроектов - РИА Новости, 29.08.2025

Ефимов: Москва сэкономила свыше 44 млрд рублей на экспертизе стройпроектов

Стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в январе – июле по результатам государственной экспертизы сократилась на более чем 44... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T13:12:00+03:00

2025-08-29T13:12:00+03:00

2025-08-29T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Стоимость строительных проектов, финансируемых из городского бюджета, в январе – июле по результатам государственной экспертизы сократилась на более чем 44 миллиардов рублей, или на 12,5%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Государственная экспертиза позволяет рационально расходовать средства еще на стадии согласования градостроительных проектов. Экономия достигается за счет оптимизации смет, технических и технологических решений. Только в январе – июле 2025 года благодаря экспертизе проектов заявленная стоимость строительства объектов, финансируемых из городского бюджета, снизилась на 12,5%. Таким образом, за семь месяцев столица сэкономила 44,2 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Замглавы города добавил, что оптимизированные средства могут направляться на ремонт и строительство социальных, образовательных и спортивных учреждений.В сообщении уточняется, что оптимизация сметной стоимости подразумевает анализ актуальных цен и изучение предложенных в проектной документации решений. Специалисты Мосгосэкспертизы при разборе проектов рассматривают возможности снижения стоимости их выполнения без ущерба качеству и надежности возводимых объектов.По словам председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова, главная цель экспертизы – гарантировать соблюдение государственных стандартов безопасности и других градостроительных норм в проектах, а сокращение смет обеспечивается оптимальным и актуальным подбором ресурсов, видов и объемов работ.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы