Додик борется за сохранение статуса и полномочий РС БиГ, заявил посол
03:36 29.08.2025
Додик борется за сохранение статуса и полномочий РС БиГ, заявил посол
Додик борется за сохранение статуса и полномочий РС БиГ, заявил посол
БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на всех постах борется за сохранение статуса и полномочий Республики Сербской, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. "Уже не важно, на каком посту он находился, но его ключевой задачей было именно отодвинуть Республику Сербскую, что он успешно и сделал, от той черты, за которой она потеряет свой статус и растворится", - заявил РИА Новости Боцан-Харченко. Он заметил, что Запад давно ставит своей целью выхолостить автономный статус Республики Сербской. "Она (номинально) может остаться… Но такой тезис был заброшен, такой свободный тезис, тезис свободного художника политического. Тогда (в 2002-2006 годах - ред.) Высоким представителем был британец Пэдди Эшдаун. И вот был заброшен тезис о том, что мы сейчас переходим, мы находимся "на пути от Дейтона к Брюсселю". Это очень каверзный, опасный, провокационный тезис, который некоторые руководители Баня-Луки не раскусили. На них магически подействовало, что "к Брюсселю". Додик понял это сходу - провокационность, опасность для Республики Сербской", - рассказал РИА Новости Боцан-Харченко. По его словам, речь шла о постепенном отказе от Дейтонских соглашений и переходу к евроинтеграции. "То, что Республика Сербская могла сохранить какое-то название, - может быть. Речь идет о том, что она бы лишилась всех полномочий. А Босния бы стала централизованным государством, полномочия бы передали (в Сараево). Совет министров (БиГ) бы разросся и стал бы, как западники тогда говорили, "соответствовать нормам нормального государства". "Нормального" в их понимании, когда все определяет большинство", - пояснил посол. При таком сценарии сербы в Боснии и Герцеговины лишились бы автономии, а большинство решений бы принималось боснийскими мусульманами. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Затем суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика. Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в четверг заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Додик борется за сохранение статуса и полномочий РС БиГ, заявил посол

Посол Боцан-Харченко: Додик борется за сохранение статуса Республики Сербской

БЕЛГРАД, 29 авг - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик на всех постах борется за сохранение статуса и полномочий Республики Сербской, заявил РИА Новости посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Уже не важно, на каком посту он находился, но его ключевой задачей было именно отодвинуть Республику Сербскую, что он успешно и сделал, от той черты, за которой она потеряет свой статус и растворится", - заявил РИА Новости Боцан-Харченко.
Он заметил, что Запад давно ставит своей целью выхолостить автономный статус Республики Сербской.
"Она (номинально) может остаться… Но такой тезис был заброшен, такой свободный тезис, тезис свободного художника политического. Тогда (в 2002-2006 годах - ред.) Высоким представителем был британец Пэдди Эшдаун. И вот был заброшен тезис о том, что мы сейчас переходим, мы находимся "на пути от Дейтона к Брюсселю". Это очень каверзный, опасный, провокационный тезис, который некоторые руководители Баня-Луки не раскусили. На них магически подействовало, что "к Брюсселю". Додик понял это сходу - провокационность, опасность для Республики Сербской", - рассказал РИА Новости Боцан-Харченко.
По его словам, речь шла о постепенном отказе от Дейтонских соглашений и переходу к евроинтеграции.
"То, что Республика Сербская могла сохранить какое-то название, - может быть. Речь идет о том, что она бы лишилась всех полномочий. А Босния бы стала централизованным государством, полномочия бы передали (в Сараево). Совет министров (БиГ) бы разросся и стал бы, как западники тогда говорили, "соответствовать нормам нормального государства". "Нормального" в их понимании, когда все определяет большинство", - пояснил посол. При таком сценарии сербы в Боснии и Герцеговины лишились бы автономии, а большинство решений бы принималось боснийскими мусульманами.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Затем суд Боснии и Герцеговины в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. ЦИК БиГ на заседании в начале августа приняла решение об отзыве мандата у Додика.
Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины (ЦИК БиГ) назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик в четверг заявил, что он и члены его правящей партии СНСД (Союз независимых социал-демократов) не будут участвовать в выборах президента Республики Сербской.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на число свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
