Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:33 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/dnr-2038420764.html
Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР
Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР
Украинские войска шесть раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, ряд домов и автомобили получили... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T21:33:00+03:00
2025-08-29T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, ряд домов и автомобили получили повреждения, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что две пожилые женщины пострадали при атаке украинского дрона по Макеевке в пятницу. Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. В результате вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, линия электропередачи и два автомобиля, отметил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР

ВСУ атаковали ДНР шесть раз за день, повредив жилые дома и автомобили

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, ряд домов и автомобили получили повреждения, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что две пожилые женщины пострадали при атаке украинского дрона по Макеевке в пятницу. Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале.
В результате вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, линия электропередачи и два автомобиля, отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала