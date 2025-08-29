https://ria.ru/20250829/dnr-2038420764.html

Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР

Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР - РИА Новости, 29.08.2025

Пушилин рассказал о последствиях атак ВСУ на ДНР

29.08.2025

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска шесть раз атаковали территорию ДНР в пятницу, применив ствольную артиллерию и ударные беспилотники, ряд домов и автомобили получили повреждения, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что две пожилые женщины пострадали при атаке украинского дрона по Макеевке в пятницу. Пушилин уточнил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал Пушилин в Telegram-канале. В результате вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, линия электропередачи и два автомобиля, отметил глава региона.

