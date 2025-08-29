https://ria.ru/20250829/deputat-2038273220.html
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
2025-08-29T11:13:00+03:00
2025-08-29T11:13:00+03:00
2025-08-29T11:13:00+03:00
в мире
украина
максим бужанский
руслан стефанчук
верховная рада украины
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд". Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата. "То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
украина
в мире, украина, максим бужанский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Максим Бужанский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
