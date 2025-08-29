Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд" - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/deputat-2038273220.html
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд" - РИА Новости, 29.08.2025
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:13:00+03:00
2025-08-29T11:13:00+03:00
в мире
украина
максим бужанский
руслан стефанчук
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд". Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата. "То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982013293.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, максим бужанский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, Украина, Максим Бужанский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
В Раде назвали последние шесть лет работы парламента "катастрофой надежд"

Депутат Рады Бужанский раскритиковал работу украинского парламента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал последние шесть лет работы украинского парламента текущего созыва "катастрофой надежд".
Рада девятого созыва была избрана в 2019 году. Согласно законодательству, численность парламента составляет 450 человек. Спикер парламента Руслан Стефанчук в апреле 2025 года заявил, что с 2019 года более 50 депутатов Рады были досрочно лишены мандата.
"То, что произошло за эти годы... я бы назвал двумя словами - катастрофа надежд. Это общая катастрофа надежд, у каждого своя, но общая на всех, и надежд избирателей, и надежд общества в целом, и надежд депутатов, и надежд всей власти", - написал Бужанский в своем Telegram-канале.
Бужанский также призвал как можно скорее прекратить военные действия с "наименьшими потерями" для Украины и попросил прощения у народа от своего лица и от лица других депутатов Рады за невыполненные обещания.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ
5 ноября 2024, 19:03
 
В миреУкраинаМаксим БужанскийРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала