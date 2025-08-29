https://ria.ru/20250829/deputat-2038222974.html
Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента
Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента - РИА Новости, 29.08.2025
Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента
29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутату от Лейбористской партии Колину Смиту предъявили обвинение в том, что он установил скрытую камеру в туалете парламента Шотландии в Эдинбурге, сообщает местная газета Daily Record. В начале августа 52-летний Смит был арестован в своем доме в городе Дамфрис на юге Шотландии по обвинению в хранении непристойных изображений. Его телефон и компьютер были изъяты. Уже после первых обвинений членство Смита в партии было приостановлено, а его пропуск в здание парламента аннулирован. Теперь ожидается, что депутат предстанет перед судом по предъявленным обвинениям. Смит с 2008 по 2012 год занимал пост генерального секретаря Лейбористской партии Шотландии. Он был впервые избран в шотландский парламент в 2016 году. Политик женат, у него двое детей.
Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента
