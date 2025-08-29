https://ria.ru/20250829/deputat-2038222974.html

Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента

Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента - РИА Новости, 29.08.2025

Депутата в Шотландии обвинили в установке камеры в туалете парламента

Депутату от Лейбористской партии Колину Смиту предъявили обвинение в том, что он установил скрытую камеру в туалете парламента Шотландии в Эдинбурге, сообщает... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T02:16:00+03:00

2025-08-29T02:16:00+03:00

2025-08-29T02:16:00+03:00

в мире

шотландия

эдинбург (город)

колин смит

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/04/1521870417_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_a212967180beec0ad35e9a318718cb09.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Депутату от Лейбористской партии Колину Смиту предъявили обвинение в том, что он установил скрытую камеру в туалете парламента Шотландии в Эдинбурге, сообщает местная газета Daily Record. В начале августа 52-летний Смит был арестован в своем доме в городе Дамфрис на юге Шотландии по обвинению в хранении непристойных изображений. Его телефон и компьютер были изъяты. Уже после первых обвинений членство Смита в партии было приостановлено, а его пропуск в здание парламента аннулирован. Теперь ожидается, что депутат предстанет перед судом по предъявленным обвинениям. Смит с 2008 по 2012 год занимал пост генерального секретаря Лейбористской партии Шотландии. Он был впервые избран в шотландский парламент в 2016 году. Политик женат, у него двое детей.

https://ria.ru/20250515/smi-2017010511.html

https://ria.ru/20250111/britaniya-1993297756.html

шотландия

эдинбург (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, шотландия, эдинбург (город), колин смит