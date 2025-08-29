https://ria.ru/20250829/chp-2038410265.html

Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали

Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали - РИА Новости, 29.08.2025

Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали

Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:46:00+03:00

2025-08-29T19:46:00+03:00

2025-08-29T19:47:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

геленджик

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378752_0:0:1738:978_1920x0_80_0_0_b007247376e2989a1a285314620b2644.jpg

КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. "В 19.00 (совпадает с мск) работникам лесопожарного центра, добровольцам, МЧС и авиации удалось локализовать лесные пожары в Геленджикском лесничестве: Красная щель на примерной площади 12 гектаров, Темная щель на примерной площади 13 гектаров, Грекова щель на примерной площади 14,5 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра. Авиация МЧС совершила 118 сбросов воды общим объемом 370 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Авиацией МЧС России за сегодняшний день совершено 118 сбросов воды общим объёмом порядка 370 тонн. Всего к ликвидации пожара привлекается порядка 550 человек и 89 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.

https://ria.ru/20250829/dagestan-2038410056.html

краснодарский край

россия

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, россия, геленджик, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии