Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара.
"В 19.00 (совпадает с мск) работникам лесопожарного центра, добровольцам, МЧС и авиации удалось локализовать лесные пожары в Геленджикском лесничестве: Красная щель на примерной площади 12 гектаров, Темная щель на примерной площади 13 гектаров, Грекова щель на примерной площади 14,5 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
Авиация МЧС совершила 118 сбросов воды общим объемом 370 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Авиацией МЧС России за сегодняшний день совершено 118 сбросов воды общим объёмом порядка 370 тонн. Всего к ликвидации пожара привлекается порядка 550 человек и 89 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
Вчера, 19:42