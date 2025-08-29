Рейтинг@Mail.ru
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 29.08.2025 (обновлено: 19:47 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/chp-2038410265.html
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали - РИА Новости, 29.08.2025
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:46:00+03:00
2025-08-29T19:47:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
геленджик
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378752_0:0:1738:978_1920x0_80_0_0_b007247376e2989a1a285314620b2644.jpg
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края. Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара. "В 19.00 (совпадает с мск) работникам лесопожарного центра, добровольцам, МЧС и авиации удалось локализовать лесные пожары в Геленджикском лесничестве: Красная щель на примерной площади 12 гектаров, Темная щель на примерной площади 13 гектаров, Грекова щель на примерной площади 14,5 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра. Авиация МЧС совершила 118 сбросов воды общим объемом 370 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ. "Авиацией МЧС России за сегодняшний день совершено 118 сбросов воды общим объёмом порядка 370 тонн. Всего к ликвидации пожара привлекается порядка 550 человек и 89 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы. Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20250829/dagestan-2038410056.html
краснодарский край
россия
геленджик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038378752_104:0:1635:1148_1920x0_80_0_0_c0863d7d9204fa556e259bfe915d3566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, геленджик, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Геленджик, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовали

Пожар в Геленджикском лесничестве локализовали на площади 39,5 га

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения крупного лесного пожара на территории Пшадского лесничества под Геленджиком в Краснодарском крае
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Возгорание в Геленджикском лесничестве локализовано на общей площади 39,5 гектаров, это три очага, сообщил лесопожарный центр Краснодарского края.
Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком разросся до 32 гектаров из-за сильного ветра. В пятницу оперативный штаб края сообщал, что площадь возгорания увеличилась до 42,4 гектара.
"В 19.00 (совпадает с мск) работникам лесопожарного центра, добровольцам, МЧС и авиации удалось локализовать лесные пожары в Геленджикском лесничестве: Красная щель на примерной площади 12 гектаров, Темная щель на примерной площади 13 гектаров, Грекова щель на примерной площади 14,5 гектаров", - говорится в сообщении лесопожарного центра.
Авиация МЧС совершила 118 сбросов воды общим объемом 370 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
"Авиацией МЧС России за сегодняшний день совершено 118 сбросов воды общим объёмом порядка 370 тонн. Всего к ликвидации пожара привлекается порядка 550 человек и 89 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.
Пожар начался в ночь на четверг, предположительно, из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. В сельской школе был развернут пункт временного размещения.
Ликвидация возгорания на АЗС возле села Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Дагестане завели дело после взрыва на АЗС
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияГеленджикВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала