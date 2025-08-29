https://ria.ru/20250829/chp-2038391817.html

Причал КТК, на котором произошел выход нефти, вывели из эксплуатации

Причал КТК, на котором произошел выход нефти, вывели из эксплуатации - РИА Новости, 29.08.2025

Причал КТК, на котором произошел выход нефти, вывели из эксплуатации

Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:11:00+03:00

2025-08-29T18:11:00+03:00

2025-08-29T18:57:00+03:00

черное море

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033507306_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8a839e907b41a167f25a8f5d028662e2.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК. "На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Разлив нефти, произошедший при погрузке танкера, локализован, продолжается ликвидация последствий разлива нефти, добавили позднее в компании."Для выполнения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. В настоящее время осуществляется ликвидация последствий внештатной ситуации, сбор водонефтяной эмульсии для последующей утилизации, осуществляется экологический мониторинг с отбором соответствующих проб", - добавили в КТК.Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов - ВПУ-1.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20250523/kropotkinskaya-2018630214.html

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, происшествия