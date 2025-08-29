Рейтинг@Mail.ru
Причал КТК, на котором произошел выход нефти, вывели из эксплуатации

29.08.2025
18:11 29.08.2025 (обновлено: 18:57 29.08.2025)
Причал КТК, на котором произошел выход нефти, вывели из эксплуатации
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК. "На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.Разлив нефти, произошедший при погрузке танкера, локализован, продолжается ликвидация последствий разлива нефти, добавили позднее в компании."Для выполнения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. В настоящее время осуществляется ликвидация последствий внештатной ситуации, сбор водонефтяной эмульсии для последующей утилизации, осуществляется экологический мониторинг с отбором соответствующих проб", - добавили в КТК.Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов - ВПУ-1.Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выход нефти произошел на выносном причале "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) в Черном море при погрузке на танкер, причал выведен из эксплуатации на неопределенный срок, сообщили журналистам в КТК.
"На Морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется... ВПУ КТК-2 выведен из эксплуатации на неопределенный срок", - говорится в сообщении.
Разлив нефти, произошедший при погрузке танкера, локализован, продолжается ликвидация последствий разлива нефти, добавили позднее в компании.
"Для выполнения операции было задействовано 1000 метров боновых заграждений, 13 буксиров, 4 маломерных судна, 5 нефтесборных скиммеров и 9 плавучих емкостей. В настоящее время осуществляется ликвидация последствий внештатной ситуации, сбор водонефтяной эмульсии для последующей утилизации, осуществляется экологический мониторинг с отбором соответствующих проб", - добавили в КТК.
Нефть с морского терминала КТК отгружается через три выносных причала, обычно отгрузки идут с двух, а третий находится в резерве. Ранее КТК сообщал, что с 15 августа планово вывел из эксплуатации ВПУ-3 сроком на три недели для замены плавучих и подводных шлангов. Таким образом, в работе остался только один из трех выносных причалов - ВПУ-1.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
