На борту самолета из Читы сработали датчики задымления - РИА Новости, 29.08.2025
12:39 29.08.2025
На борту самолета из Читы сработали датчики задымления
На борту самолета из Читы сработали датчики задымления - РИА Новости, 29.08.2025
На борту самолета из Читы сработали датчики задымления
Самолет из Читы благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, на борту ложно сработали датчики задымления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Самолет из Читы благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, на борту ложно сработали датчики задымления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Борт "Чита – Екатеринбург", датчики задымления сработали. Благополучно сел в 12.51 (10.51 мск – ред.) в "Кольцово". Пассажиров и экипаж вывели. Помощь никому не понадобилась. Криминальной составляющей нет. Задымления тоже, скорее всего, нет, технеисправность усматривают. Пока специалисты работают", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что срабатывание датчиков было ложным, на борту находились 162 человека, из них 11 детей. Пресс-служба "Уральских авиалиний" подтвердила информацию о ложном срабатывании датчиков. "При выполнении рейса U6-623 по маршруту "Чита - Екатеринбург" ("Кольцово") на этапе снижения для посадки в "Кольцово" произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека... Срабатывание оказалось ложным", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта.
На борту самолета из Читы сработали датчики задымления

На борту лайнера, летевшего из Читы в Екатеринбург, сработали датчики задымления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Самолет из Читы благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, на борту ложно сработали датчики задымления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Борт "Чита – Екатеринбург", датчики задымления сработали. Благополучно сел в 12.51 (10.51 мск – ред.) в "Кольцово". Пассажиров и экипаж вывели. Помощь никому не понадобилась. Криминальной составляющей нет. Задымления тоже, скорее всего, нет, технеисправность усматривают. Пока специалисты работают", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что срабатывание датчиков было ложным, на борту находились 162 человека, из них 11 детей.
Пресс-служба "Уральских авиалиний" подтвердила информацию о ложном срабатывании датчиков. "При выполнении рейса U6-623 по маршруту "Чита - Екатеринбург" ("Кольцово") на этапе снижения для посадки в "Кольцово" произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека... Срабатывание оказалось ложным", - говорится в сообщении.
В авиакомпании добавили, что экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта.
