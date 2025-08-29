https://ria.ru/20250829/chita-2038302943.html

На борту самолета из Читы сработали датчики задымления

На борту самолета из Читы сработали датчики задымления - РИА Новости, 29.08.2025

На борту самолета из Читы сработали датчики задымления

Самолет из Читы благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, на борту ложно сработали датчики задымления, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T12:39:00+03:00

2025-08-29T12:39:00+03:00

2025-08-29T12:39:00+03:00

происшествия

чита

екатеринбург

уральские авиалинии

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155345/19/1553451941_0:200:3286:2048_1920x0_80_0_0_ae09b5b02e2de29e8441420895ed4470.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Самолет из Читы благополучно приземлился в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, на борту ложно сработали датчики задымления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Борт "Чита – Екатеринбург", датчики задымления сработали. Благополучно сел в 12.51 (10.51 мск – ред.) в "Кольцово". Пассажиров и экипаж вывели. Помощь никому не понадобилась. Криминальной составляющей нет. Задымления тоже, скорее всего, нет, технеисправность усматривают. Пока специалисты работают", – сказал собеседник агентства. Он добавил, что срабатывание датчиков было ложным, на борту находились 162 человека, из них 11 детей. Пресс-служба "Уральских авиалиний" подтвердила информацию о ложном срабатывании датчиков. "При выполнении рейса U6-623 по маршруту "Чита - Екатеринбург" ("Кольцово") на этапе снижения для посадки в "Кольцово" произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека... Срабатывание оказалось ложным", - говорится в сообщении. В авиакомпании добавили, что экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта.

https://ria.ru/20250828/deboshir-2038106101.html

https://ria.ru/20250826/samolet-2037648116.html

чита

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чита, екатеринбург, уральские авиалинии, евросоюз