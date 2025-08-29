https://ria.ru/20250829/chinavat--2038288443.html

Премьера Таиланда Чинават отправили в отставку

Премьера Таиланда Чинават отправили в отставку - РИА Новости, 29.08.2025

Премьера Таиланда Чинават отправили в отставку

Конституционный суд Таиланда в пятницу признал премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении конституционной этики

БАНГКОК, 29 авг – РИА Новости. Конституционный суд Таиланда в пятницу признал премьер-министра Таиланда Пхетхонгтхан Чинават виновной в нарушении конституционной этики в ходе просочившегося в СМИ конфиденциального телефонного разговора с главой сената и правящей партии Камбоджи Хун Сеном в обстановке обострения отношений между двумя странами и окончательно отстранил с должности вместе со всем составом ее правительства.Об этом говорится в постановлении суда, которое судьи зачитали в прямом эфире государственного телеканала Thai PBS."Суд признал премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават совершившей нарушение конституционной этики во время телефонного разговора с Хун Сеном и постановил освободить Пхетхонгтхан Чинават от должности премьер-министра. Весь состав кабинета министров премьер-министра Чинават так же освобожден от занимаемых должностей настоящим постановлением", - говорится в документе.

