Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.08.2025

Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья

Рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет, так как она не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет, так как она не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксации первого завозного случая лихорадки чикунгунья в этом году в РФ. "Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

