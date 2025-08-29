https://ria.ru/20250829/chikungunya-2038264293.html
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 29.08.2025
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья
Рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет, так как она не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:49:00+03:00
2025-08-29T10:49:00+03:00
2025-08-29T10:49:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569699834_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_065e8e1566c213efffd098770155fe61.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ нет, так как она не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксации первого завозного случая лихорадки чикунгунья в этом году в РФ. "Рисков распространения инфекции в стране нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых. На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в Российской Федерации не представляет эпидемиологической опасности", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска через государственную границу продолжает функционировать система "Периметр", которая анализирует эпидемические риски и помогает выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. "Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250703/komary-2026850742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569699834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_273aded6b359178cfb7833ee6cd03da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил риск распространения лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки чикунгунья в РФ