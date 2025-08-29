https://ria.ru/20250829/chernyshenko-2038243188.html

Чернышенко открыл новый корпус кампуса НГУ

НОВОСИБИРСК, 29 авг – РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в пятницу в новосибирском Академгородке открыл новый корпус поточных аудиторий кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ), передаёт корреспондент РИА Новости. "Это замечательный подарок, ничего не может быть больше лучше в преддверии Дня знаний, чем это замечательное пространство. Сегодня мы вводим в жизнь, можно сказать, новый учебный корпус, где одновременно могут находиться 1700 студентов. Самая большая аудитория здесь на 400 человек. Хочется, чтобы здесь как можно скорее началась студенческая и научная жизнь", - сказал он, отметив, что новый кампус НГУ является образовательной и научной жемчужиной России. Как ранее сообщала глава дирекции уникальных объектов ППК "Единый заказчик" Наталья Зарубина, в целом строительство второй очереди кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) планируется завершить в начале 2026 года. Соединенный переходом с главным учебным корпусом вуза новый корпус поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой – первый открытый для студентов объект второй очереди строительства кампуса. Новый корпус общей площадью 16 тысяч квадратных метров, в нём одновременно смогут заниматься около 2 тысяч студентов. Строительство кампуса мирового уровня в Новосибирском университете началось в 2022 году. В рамках первой очереди был реализован проект создания учебного и досугового корпусов Специального учебно-научного центра НГУ (бывшая физматшкола). Учебный корпус рассчитан на 625 учеников, а максимальная вместимость трехэтажного досугового центра - 893 человека. Учебный процесс в новых зданиях начался 1 сентября 2024 года. В рамках второй очереди реализации кампуса Новосибирского государственного университета на территории вуза возведут три здания площадью около 40 тысяч квадратных метров. Среди них корпус поточных аудиторий, учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ и научно-исследовательский центр НГУ. Во всех новых корпусах в общей сумме смогут обучаться до трёх тысяч человек.

