СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию

СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию - РИА Новости, 29.08.2025

СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию

Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express.

29.08.2025

2025-08-29T06:30:00+03:00

2025-08-29T11:06:00+03:00

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express."Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!" — приводятся в статье его слова.По словам Томпкинса, в России живется намного спокойнее, на улицах не ходят "дети с ножами", а уровень безопасности — гораздо выше, чем в западных странах.Томпкинс уже какое-то время живет в России и делится опытом с подписчиками в TikTok. В одном из роликов он рассказал, что переехал по президентской программе, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.Как отмечает Daily Express, некоторые пользователи с юмором относятся к его рассказам о России, а некоторые поддерживают, признавая, что уровень жизни в западных странах очень сильно упал.

