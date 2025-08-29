Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
06:30 29.08.2025 (обновлено: 11:06 29.08.2025)
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express."Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!" — приводятся в статье его слова.По словам Томпкинса, в России живется намного спокойнее, на улицах не ходят "дети с ножами", а уровень безопасности — гораздо выше, чем в западных странах.Томпкинс уже какое-то время живет в России и делится опытом с подписчиками в TikTok. В одном из роликов он рассказал, что переехал по президентской программе, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.Как отмечает Daily Express, некоторые пользователи с юмором относятся к его рассказам о России, а некоторые поддерживают, признавая, что уровень жизни в западных странах очень сильно упал.
россия
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию

Daily Express: британец Томпкинс решил переехать в Россию ради спокойной жизни

Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express.
"Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!" — приводятся в статье его слова.
По словам Томпкинса, в России живется намного спокойнее, на улицах не ходят "дети с ножами", а уровень безопасности — гораздо выше, чем в западных странах.
Томпкинс уже какое-то время живет в России и делится опытом с подписчиками в TikTok. В одном из роликов он рассказал, что переехал по президентской программе, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.
Как отмечает Daily Express, некоторые пользователи с юмором относятся к его рассказам о России, а некоторые поддерживают, признавая, что уровень жизни в западных странах очень сильно упал.
