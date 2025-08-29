https://ria.ru/20250829/britaniya-2038233344.html
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию - РИА Новости, 29.08.2025
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:30:00+03:00
2025-08-29T06:30:00+03:00
2025-08-29T11:06:00+03:00
в мире
россия
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:96:3284:1943_1920x0_80_0_0_686118d6d324223aebad17664b5d84a0.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express."Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!" — приводятся в статье его слова.По словам Томпкинса, в России живется намного спокойнее, на улицах не ходят "дети с ножами", а уровень безопасности — гораздо выше, чем в западных странах.Томпкинс уже какое-то время живет в России и делится опытом с подписчиками в TikTok. В одном из роликов он рассказал, что переехал по президентской программе, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.Как отмечает Daily Express, некоторые пользователи с юмором относятся к его рассказам о России, а некоторые поддерживают, признавая, что уровень жизни в западных странах очень сильно упал.
https://ria.ru/20250522/afganistan-2018397243.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037424059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f02e4a2e9639a7e9ff1cda5ce1d431fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, tiktok
СМИ: британец удивил соотечественников переездом в Россию
Daily Express: британец Томпкинс решил переехать в Россию ради спокойной жизни
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Гражданин Великобритании Томми Томпкинс переехал в Россию и заявил, что чувствует себя абсолютно безопасно, пишет Daily Express
.
"Я не чувствую, что мне нужно оглядываться. Я не чувствую, что на меня нападут. Здесь чисто и безопасно. Скажите мне, если я сошел с ума!" — приводятся в статье его слова.
По словам Томпкинса, в России живется намного спокойнее, на улицах не ходят "дети с ножами", а уровень безопасности — гораздо выше, чем в западных странах.
Томпкинс уже какое-то время живет в России и делится опытом с подписчиками в TikTok. В одном из роликов он рассказал, что переехал по президентской программе, которая позволяет иностранцам получить вид на жительство на основании общих ценностей.
Как отмечает Daily Express, некоторые пользователи с юмором относятся к его рассказам о России, а некоторые поддерживают, признавая, что уровень жизни в западных странах очень сильно упал.