Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США
06:35 29.08.2025 (обновлено: 09:52 29.08.2025)
Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США
2025-08-29T06:35:00+03:00
2025-08-29T09:52:00+03:00
в мире
сша
бразилия
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на импорт
брикс
луис инасиу лула да силва
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 авг — РИА Новости. Правительство Бразилии запустило процесс принятия ответных мер на пошлины США, пишет газета Globo. Накануне руководство страны поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ вступил в силу в июле и позволяет исполнительной власти принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении бразильского экспорта, указывается в статье.У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В пятницу МИД Бразилии планирует уведомить Вашингтон о запуске этого механизма. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры, отмечается в материале.Американский президент Дональд Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ответ заявил, что его страна не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Кроме того, республика запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с США.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
в мире, сша, бразилия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, брикс, луис инасиу лула да силва
В мире, США, Бразилия, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на импорт, БРИКС, Луис Инасиу Лула да Силва
Globo: Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины Трампа

© Getty Images / NurPhoto/Ton MolinaПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Getty Images / NurPhoto/Ton Molina
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 авг — РИА Новости. Правительство Бразилии запустило процесс принятия ответных мер на пошлины США, пишет газета Globo.
Накануне руководство страны поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ вступил в силу в июле и позволяет исполнительной власти принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении бразильского экспорта, указывается в статье.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Крупнейший банк Бразилии заблокировал карты попавшего под санкции США судьи
22 августа, 06:25
У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В пятницу МИД Бразилии планирует уведомить Вашингтон о запуске этого механизма. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры, отмечается в материале.
Американский президент Дональд Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ответ заявил, что его страна не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Кроме того, республика запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с США.
Панорама Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Сенатор Виана рассказал, почему США ввели пошлины против Бразилии
31 июля, 03:08

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Президент Бразилии исключил возможность повышения пошлин на товары из США
13 августа, 20:16
 
В миреСШАБразилияДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на импортБРИКСЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
