https://ria.ru/20250829/brazilija-2038233607.html

Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США

Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США - РИА Новости, 29.08.2025

Бразилия запустила процесс принятия ответных мер на пошлины США

Правительство Бразилии запустило процесс принятия ответных мер на пошлины США, пишет газета Globo. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:35:00+03:00

2025-08-29T06:35:00+03:00

2025-08-29T09:52:00+03:00

в мире

сша

бразилия

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на импорт

брикс

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038250422_0:183:3078:1914_1920x0_80_0_0_bb83f9657f49f216d6e58487c9b270f3.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 авг — РИА Новости. Правительство Бразилии запустило процесс принятия ответных мер на пошлины США, пишет газета Globo. Накануне руководство страны поручило палате внешней торговли начать консультации о применении закона об экономической взаимности. Этот документ вступил в силу в июле и позволяет исполнительной власти принимать контрмеры против государств, которые вводят ограничения в отношении бразильского экспорта, указывается в статье.У палаты есть 30 дней, чтобы решить, попадают ли действия Штатов под ответные меры. В пятницу МИД Бразилии планирует уведомить Вашингтон о запуске этого механизма. В латиноамериканской стране считают, что этот шаг поможет ускорить диалог и переговоры, отмечается в материале.Американский президент Дональд Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентных пошлин в отношении Бразилии за действия, "представляющие угрозу для Соединенных Штатов". По его словам, любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом.Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в ответ заявил, что его страна не будет сожалеть о том, чего нельзя изменить, а вместо этого сосредоточится на поиске других торговых партнеров. Кроме того, республика запустила процедуру разрешения споров в рамках ВТО, запросив консультации с США.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.

https://ria.ru/20250822/bank-2036892226.html

https://ria.ru/20250731/brazilija-2032490842.html

https://ria.ru/20250813/ssha-2035113827.html

сша

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, бразилия, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на импорт, брикс, луис инасиу лула да силва