Билайн AdTech и МТС AdTech будут развивать таргетинг в Telegram

Билайн AdTech и МТС AdTech будут развивать таргетинг в Telegram - РИА Новости, 29.08.2025

Билайн AdTech и МТС AdTech будут развивать таргетинг в Telegram

Билайн Adtech и МТС AdTech объявляют о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, компании будут развивать инновационные инструменты Telegram Ads... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Билайн Adtech и МТС AdTech объявляют о заключении соглашения о стратегическом партнерстве, компании будут развивать инновационные инструменты Telegram Ads ("Телеграм Адс") и диверсифицировать каналы таргетинга на Больших данных для рекламодателей, сообщает пресс-служба Билайна.Российские компании теперь смогут запускать таргетированные коммуникации в одном из самых быстрорастущих каналов на рынке рекламы России у двух независимых поставщиков Больших данных.МТС Adtech и Билайн Adtech будут использовать таргетинги независимо друг от друга, каждый в своих рекламных кабинетах, не объединяя их для рекламных кампаний в Telegram. Рекламу в Telegram Ads с возможностью таргетинга по географии, интересам и другим параметрам теперь можно запустить как с командой МТС, так и с командой Билайн Adtech. Клиенты смогут таргетировать кампании на основании собственных и партнерских рекламных сегментов. В кабинетах партнеров будет доступна онлайн-аналитика показа кампаний, а также расширенная аналитика — возможность провести Brand Lift (автоматизированный опрос пользователей) и Sales Lift (показатель прироста продаж) исследования, которые позволяют измерить влияние рекламных инвестиций на бренд-метрики и продажи.Стороны рассчитывают повысить качество рекламы на платформе за счет настройки алгоритмов на агрегированных обезличенных данных телеком-операторов и их партнеров для почти 60% пользователей площадки в России. Ранее таргетинг в Telegram работал на базе Больших данных МТС и партнерских компаний, позволяя настраивать и обучать таргетинг на обезличенных данных чуть более трети пользователей.Таким образом, партнерство позволит превратить Telegram Ads в одно из ведущих медиа, где реализована технология data-driven (управляемого данными) маркетинга, а также ускорит развитие инструментов аналитики с использованием Больших данных на рекламном рынке России. Стороны намерены дополнять и совершенствовать собственные рекламные кабинеты, а также сертифицировать таргетологов, обеспечивать модерацию, оказывать технологическую и консультационную поддержку другим участникам рынка и рекламным агентствам.“Telegram является одним из самых быстрорастущих каналов диджитал-рекламы в России, темпы роста инвестиций в Telegram Ads в несколько раз опережают динамику роста выручки других популярных каналов. Тот факт, что выручка в Telegram Ads растет быстрее количества запускаемых кампаний говорит об интересе реинвестировать в рекламу. За последние несколько лет мы значительно повысили популярность рекламы в Telegram в России, выстроив партнерские отношения с крупнейшими агентствами. Мы продолжим развивать рынок технологических инструментов и популяризировать канал диджитал-рекламы в Telegram, теперь уже совместно с Билайн Adtech", - отметила генеральный директор МТС AdTech Елена Мельникова.Она подчеркнула, что в компании понимают ценность Больших данных в рекламе и видят большой интерес клиентов рекламной индустрии к качественным и эффективным коммуникациям."Билайн продолжает мощное движение вперед. Мы активно реализуем новую стратегию, запускаем технологические решения, входим в новые сегменты рынка, заключаем смелые партнерства – все для расширения возможностей для наших клиентов: от пользователей до рекламодателей. Партнерство с МТС AdTech по Telegram – это еще один пример того, как мы видим наше будущее: в синергии, развитии отрасли, поиске эффективных бизнес-решений и совместных точек роста. Рекламный рынок быстро развивается, и выход на рынок рекламы в Telegram – еще одна важная веха в стратегии компании. Это сотрудничество позволит расширить возможности использования Больших данных и применения Telegram для российских рекламодателей", - сообщил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSTsFAndp

