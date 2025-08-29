https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038238123.html
ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области
Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.
