ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области

Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T07:41:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили два беспилотника на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. "В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Миляев отметил, что пострадавших и разрушений нет.

