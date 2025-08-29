https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038237085.html

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2025

ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T07:29:00+03:00

2025-08-29T07:29:00+03:00

2025-08-29T07:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

республика крым

брянская область

тульская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Двадцать девятого августа с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе, в том числе два — в Орле, ранен один человек.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038235695.html

россия

республика крым

брянская область

тульская область

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, республика крым, брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, андрей клычков, вооруженные силы украины