ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2025
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:29:00+03:00
2025-08-29T07:29:00+03:00
2025-08-29T07:44:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Двадцать девятого августа с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе, в том числе два — в Орле, ранен один человек.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
