Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 29.08.2025 (обновлено: 07:44 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038237085.html
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника - РИА Новости, 29.08.2025
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника
Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:29:00+03:00
2025-08-29T07:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
республика крым
брянская область
тульская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."Двадцать девятого августа с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.Бойцы сбили:Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе, в том числе два — в Орле, ранен один человек.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250829/spetsoperatsiya-2038235695.html
россия
республика крым
брянская область
тульская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, республика крым, брянская область, тульская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, андрей клычков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Республика Крым, Брянская область, Тульская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила 54 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 54 украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО за прошедшую ночь сбили над 9 российскими регионами и акваторией Черного моря 54 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
"Двадцать девятого августа с полуночи до 06.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
Ранее орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что четыре здания повреждены обломками БПЛА в регионе, в том числе два — в Орле, ранен один человек.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России поразили антенны Starlink под Степановкой
Вчера, 07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРеспублика КрымБрянская областьТульская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореАндрей КлычковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала