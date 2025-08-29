https://ria.ru/20250829/bespilotniki-2038218232.html

ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников

ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников - РИА Новости, 29.08.2025

ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников

ПВО за три часа с 21.00 мск четверга сбила 19 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ПВО за три часа с 21.00 мск четверга сбила 19 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.

