Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:49 29.08.2025 (обновлено: 00:50 29.08.2025)
ПВО за три часа сбила 19 украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
курская область
республика крым
россия
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ПВО за три часа с 21.00 мск четверга сбила 19 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать восьмого августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
курская область, республика крым, россия, безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Республика Крым, Россия, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. ПВО за три часа с 21.00 мск четверга сбила 19 украинских БПЛА над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать восьмого августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Ростовской области, два - над территорией Тульской области и по одному БПЛА сбито над территориями Орловской, Курской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРеспублика КрымРоссияБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
