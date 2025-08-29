https://ria.ru/20250829/bespilotnik-2038243916.html
В Псковской области сбили беспилотник
Один беспилотник уничтожен ночью над южными районами Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Один беспилотник уничтожен ночью над южными районами Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Сегодня ночью в небе над южными районами Псковской области уничтожен БПЛА противника", - написал он Telegram-канале.
