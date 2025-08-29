https://ria.ru/20250829/bespilotnik-2038243916.html

В Псковской области сбили беспилотник

В Псковской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.08.2025

В Псковской области сбили беспилотник

Один беспилотник уничтожен ночью над южными районами Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:56:00+03:00

2025-08-29T08:56:00+03:00

2025-08-29T09:12:00+03:00

безопасность

псковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Один беспилотник уничтожен ночью над южными районами Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников."Сегодня ночью в небе над южными районами Псковской области уничтожен БПЛА противника", - написал он Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, псковская область