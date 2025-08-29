https://ria.ru/20250829/belousov-2038409560.html
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:38:00+03:00
2025-08-29T19:38:00+03:00
2025-08-29T20:06:00+03:00
россия
безопасность
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного комплекса."До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций. Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал министр.
https://ria.ru/20250829/svo-2038380402.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, технологии
Россия, Безопасность, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Технологии
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса
Белоусов потребовал повысить эффективность военно-строительного комплекса