19:38 29.08.2025 (обновлено: 20:06 29.08.2025)
Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного комплекса."До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций. Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал министр.
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного комплекса.
"До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций. Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал министр.
