Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса

Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов потребовал перейти к новой модели военно-строительного комплекса

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:38:00+03:00

2025-08-29T19:38:00+03:00

2025-08-29T20:06:00+03:00

россия

безопасность

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

технологии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны РФ в пятницу потребовал до конца года перейти к новой модели военно-строительного комплекса."До конца этого года необходимо перейти к новой модели военно-строительного комплекса, резко повысить эффективность работы и обеспечить его устойчивое функционирование. Четко разделить ответственность между звеньями военно-строительного комплекса и создать условия для нормальной работы подрядных организаций. Результатом должно стать, в том числе, сокращение количества объектов незавершенного строительства", - сказал министр.

россия

