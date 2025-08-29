Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 29.08.2025 (обновлено: 19:14 29.08.2025)
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%, это позволило увеличить укомплектованность", - сказал Белоусов на заседании Коллегии Минобороны РФ. Он также поручил продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов ВС РФ в целях сохранения кадрового потенциала.
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​.
"В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%, это позволило увеличить укомплектованность", - сказал Белоусов на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Он также поручил продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов ВС РФ в целях сохранения кадрового потенциала.
