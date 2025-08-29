https://ria.ru/20250829/belousov-2038402591.html
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене
29.08.2025

Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене

Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%, это позволило увеличить укомплектованность", - сказал Белоусов на заседании Коллегии Минобороны РФ. Он также поручил продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов ВС РФ в целях сохранения кадрового потенциала.
