Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене

Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене

2025-08-29T19:01:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов​. "В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%, это позволило увеличить укомплектованность", - сказал Белоусов на заседании Коллегии Минобороны РФ. Он также поручил продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов ВС РФ в целях сохранения кадрового потенциала.

2025

