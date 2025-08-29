https://ria.ru/20250829/belousov-2038401369.html
Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России. "Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
