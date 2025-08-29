Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 29.08.2025 (обновлено: 19:26 29.08.2025)
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
общество
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России. "Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
безопасность, россия, андрей белоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Общество
© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииЗаседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России.
"Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий
Вчера, 18:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовОбщество
 
 
