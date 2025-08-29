https://ria.ru/20250829/belousov-2038401369.html

Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов

Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов

Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:56:00+03:00

2025-08-29T18:56:00+03:00

2025-08-29T19:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404180_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_5d0b5192d05c97968900ade907f0418e.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России. "Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20250829/belousov-2038400917.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов, общество