Белоусов назвал процент военных, возвращающихся в строй после ранения - РИА Новости, 29.08.2025
18:56 29.08.2025 (обновлено: 19:12 29.08.2025)
Белоусов назвал процент военных, возвращающихся в строй после ранения
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в ВС РФ на уровне 97%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России."Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.Министр обороны РФ отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря новым технологиям."Это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой", - добавил он.
© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииЗаседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в ВС РФ на уровне 97%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России.
"Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
Министр обороны РФ отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря новым технологиям.
"Это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой", - добавил он.
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Вчера, 17:37
 
