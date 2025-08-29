https://ria.ru/20250829/belousov-2038401274.html

Белоусов назвал процент военных, возвращающихся в строй после ранения

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается в ВС РФ на уровне 97%, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России."Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.Министр обороны РФ отметил, что такого показателя удалось достичь благодаря новым технологиям."Это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой", - добавил он.

россия

