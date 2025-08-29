https://ria.ru/20250829/belousov-2038400917.html

Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий

Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий

Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T18:53:00+03:00

2025-08-29T18:53:00+03:00

2025-08-29T18:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/50/1557355069_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_eb76af7a8715d2320654c166b709d121.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и востребованных направлениях количество комиссий надо нарастить, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК. Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ. "Поручаю продолжить данную работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях", - добавил он.

https://ria.ru/20250829/sostav-2038400311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, андрей белоусов, безопасность