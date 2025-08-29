https://ria.ru/20250829/belousov-2038400917.html
Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий
Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий
Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и востребованных направлениях количество комиссий надо нарастить, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК. Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ. "Поручаю продолжить данную работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях", - добавил он.
