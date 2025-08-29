Белоусов рассказал о работе мобильных военно-врачебных комиссий

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 29.08.2025
2025-08-29T18:53:00+03:00
2025-08-29T18:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
безопасность
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и востребованных направлениях количество комиссий надо нарастить, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК. Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ. "Поручаю продолжить данную работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях", - добавил он.
россия, андрей белоусов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные, медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза, на особо важных и востребованных направлениях количество комиссий надо нарастить, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"За счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные ВВК. Сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза", - сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.
"Поручаю продолжить данную работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях", - добавил он.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовБезопасность
 
 
Заголовок открываемого материала