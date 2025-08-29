https://ria.ru/20250829/belousov-2038387358.html
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска
2025-08-29T17:53:00+03:00
2025-08-29T17:53:00+03:00
2025-08-29T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
общество
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий. "Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БпЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России. Он добавил, что еще необходимо создать эффективную систему обеспечения ВС РФ беспилотными летательными аппаратами. "Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БпЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БпЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - говорится в документе.
россия
безопасность, россия, андрей белоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Общество
