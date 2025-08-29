Рейтинг@Mail.ru
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:53 29.08.2025 (обновлено: 19:15 29.08.2025)
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:53:00+03:00
2025-08-29T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
общество
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий. "Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БпЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России. Он добавил, что еще необходимо создать эффективную систему обеспечения ВС РФ беспилотными летательными аппаратами. "Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БпЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БпЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - говорится в документе.
россия
безопасность, россия, андрей белоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Общество
Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска

Белоусов: объемы поставок тактических БПЛА в войска значительно выросли

© Фото : Министерство обороны Российской ФедерацииЗаседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
© Фото : Министерство обороны Российской Федерации
Заседание Коллегии Минобороны России. 29 августа 2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.
"Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БпЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.
Он добавил, что еще необходимо создать эффективную систему обеспечения ВС РФ беспилотными летательными аппаратами.
"Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БпЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БпЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - говорится в документе.
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО
Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовОбщество
 
 
