https://ria.ru/20250829/belousov-2038387358.html

Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска

Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов заявил о росте поставок тактических БПЛА в войска

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:53:00+03:00

2025-08-29T17:53:00+03:00

2025-08-29T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038404202_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_6026fc33cd7f61cde14182db9600ee31.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства заявил, что значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий. "Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БпЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий", - говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России. Он добавил, что еще необходимо создать эффективную систему обеспечения ВС РФ беспилотными летательными аппаратами. "Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БпЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БпЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250829/svo-2038383909.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов, общество