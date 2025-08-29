Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 29.08.2025 (обновлено: 17:43 29.08.2025)
Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен, ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен, ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
