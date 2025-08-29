https://ria.ru/20250829/belousov-2038381430.html

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о потерях ВСУ в 2025 году

Боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен, ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений,... РИА Новости, 29.08.2025

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевой потенциал украинских вооруженных сил значительно снижен, ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов."Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил. Только в текущем году ВСУ потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц различных вооружений", - приводит ведомство слова Белоусова в выдержке из тезисов его выступления на заседании Коллегии Минобороны РФ.

украина

