Бельгия допустила участие в предоставлении гарантий безопасности Украине

БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Бельгия может принять участие в гарантиях безопасности для Украины со своим ВМФ и ВВС, заявил глава минобороны страны Тео Франкен. "Мы можем и будем помогать во многих областях. Мы можем помочь с военно-морским флотом, с военно-воздушными силами, и мы будем помогать в рамках "коалиции желающих". Мы посмотрим, что будет, но для Бельгии возможно все", - сказал он. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

