Сеймура Херша внесли в базу "Миротворца"

Сеймура Херша внесли в базу "Миротворца"

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", сообщается на сайте украинского ресурса. Согласно данным на "Миротворце", Херш внесен в базу сайта в том числе якобы за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины". Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В июле 2025 года Херш, ссылаясь на источники, писал, что бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный может заменить Владимира Зеленского в течение нескольких месяцев. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

