Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
УФА, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии предъявили обвинение владелице надувного батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону.
Инцидент произошёл в среду во дворе жилого дома на улице Лётчиков. Из-за сильных порывов ветра перевернулся надувной батут. Пострадали две девочки, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура сообщала, что аттракцион был установлен незаконно.
"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщает СУСК.
По версии следствия, фигурантка дела организовала работу аттракциона "горка-батут "Супергерои" на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в городе Уфе. При этом предприниматель в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности аттракционов разместила батут на необорудованной территории, без необходимых разрешительных документов, при монтаже аттракциона не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона к поверхности земли под воздействием ветра, следует из релиза.
"В тот же день в результате сильного порыва ветра батут оторвался от земли вместе с находившимися на нем двумя малолетними детьми, которые получили телесные повреждения, в том числе 5-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу", - добавляет ведомство.