Рейтинг@Mail.ru
Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/batut-2038350509.html
Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение
Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение - РИА Новости, 29.08.2025
Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение
Следственные органы Башкирии предъявили обвинение владелице надувного батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:53:00+03:00
2025-08-29T15:53:00+03:00
происшествия
уфа
россия
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927272_0:32:1406:823_1920x0_80_0_0_68c02b96cea48c3882a89a9ec5780203.jpg
УФА, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии предъявили обвинение владелице надувного батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону. Инцидент произошёл в среду во дворе жилого дома на улице Лётчиков. Из-за сильных порывов ветра перевернулся надувной батут. Пострадали две девочки, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура сообщала, что аттракцион был установлен незаконно. "Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщает СУСК. По версии следствия, фигурантка дела организовала работу аттракциона "горка-батут "Супергерои" на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в городе Уфе. При этом предприниматель в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности аттракционов разместила батут на необорудованной территории, без необходимых разрешительных документов, при монтаже аттракциона не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона к поверхности земли под воздействием ветра, следует из релиза. "В тот же день в результате сильного порыва ветра батут оторвался от земли вместе с находившимися на нем двумя малолетними детьми, которые получили телесные повреждения, в том числе 5-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20250821/priamure-2036636522.html
https://ria.ru/20250818/delo-2036111014.html
уфа
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037927272_301:0:1406:829_1920x0_80_0_0_ebca983963fff5f297a3e39bc7feb7c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
Владелице батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, предъявили обвинение

СК предъявил обвинение владелице перевернувшегося с детьми в Уфе батута

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияБатут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Батут с детьми перевернулся в Уфе из-за сильного ветра
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 29 авг - РИА Новости. Следственные органы Башкирии предъявили обвинение владелице надувного батута, перевернувшегося с детьми в Уфе, сообщило СУСК РФ по региону.
Инцидент произошёл в среду во дворе жилого дома на улице Лётчиков. Из-за сильных порывов ветра перевернулся надувной батут. Пострадали две девочки, одна из них госпитализирована в тяжёлом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура сообщала, что аттракцион был установлен незаконно.
Котлован с разлитым гудроном на заброшенном промышленном объекте в селе Тамбовка Амурской области - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Приамурье ребенка вытащили из котлована с гудроном
21 августа, 06:59
"Ленинским межрайонным следственным отделом по городу Уфе СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение индивидуальному предпринимателю в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщает СУСК.
По версии следствия, фигурантка дела организовала работу аттракциона "горка-батут "Супергерои" на детской площадке во дворе дома по улице Летчиков в городе Уфе. При этом предприниматель в нарушение требований законодательства о защите прав потребителей и безопасности аттракционов разместила батут на необорудованной территории, без необходимых разрешительных документов, при монтаже аттракциона не учла вероятность опасного отрыва крепления аттракциона к поверхности земли под воздействием ветра, следует из релиза.
"В тот же день в результате сильного порыва ветра батут оторвался от земли вместе с находившимися на нем двумя малолетними детьми, которые получили телесные повреждения, в том числе 5-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств по делу", - добавляет ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В Самарской области завели дело после падения футбольных ворот на ребенка
18 августа, 17:38
 
ПроисшествияУфаРоссияРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала