Показ балета "Конек-горбунок" в Михайловском театре посвятят памяти Щедрина

11:43 29.08.2025
ссср
родион щедрин
михайловский театр
большой театр
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Михайловский театр выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и сообщил, что 7 сентября показ спектакля "Конек Горбунок" будет посвящен памяти великого мастера. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Михайловский театр скорбит о кончине великого композитора Родиона Константиновича Щедрина... Сегодня задорный "Конёк-Горбунок" продолжает жить в репертуаре театра, унося зрителей в волшебный мир, созданный Родионом Щедриным. Спектакль 7 сентября мы посвящаем памяти великого композитора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра. Как отметили в театре, музыка Щедрина – смелая, глубокая, проникнутая духом русской культуры. Его произведения стали достоянием всего мира. Так, на протяжении многих лет на сцене Михайловского театра шли балеты "Конёк-Горбунок" и "Кармен-сюита", опера "Не только любовь". "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Родиона Константиновича. Светлая память гению!" - заключается в сообщении.
ссср, родион щедрин, михайловский театр, большой театр
СССР, Родион Щедрин, Михайловский театр, Большой театр
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Родион Щедрин
Композитор Родион Щедрин. Архивное фото
NYT назвала Щедрина российской культурной иконой
