https://ria.ru/20250829/balet-2038286503.html

Показ балета "Конек-горбунок" в Михайловском театре посвятят памяти Щедрина

Показ балета "Конек-горбунок" в Михайловском театре посвятят памяти Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025

Показ балета "Конек-горбунок" в Михайловском театре посвятят памяти Щедрина

Михайловский театр выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и сообщил, что 7 сентября показ спектакля... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T11:43:00+03:00

2025-08-29T11:43:00+03:00

2025-08-29T11:43:00+03:00

ссср

родион щедрин

михайловский театр

большой театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929784549_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_d24802e525c8f9dd2d7d77748966124d.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Михайловский театр выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и сообщил, что 7 сентября показ спектакля "Конек Горбунок" будет посвящен памяти великого мастера. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Михайловский театр скорбит о кончине великого композитора Родиона Константиновича Щедрина... Сегодня задорный "Конёк-Горбунок" продолжает жить в репертуаре театра, унося зрителей в волшебный мир, созданный Родионом Щедриным. Спектакль 7 сентября мы посвящаем памяти великого композитора", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра. Как отметили в театре, музыка Щедрина – смелая, глубокая, проникнутая духом русской культуры. Его произведения стали достоянием всего мира. Так, на протяжении многих лет на сцене Михайловского театра шли балеты "Конёк-Горбунок" и "Кармен-сюита", опера "Не только любовь". "Выражаем искренние соболезнования родным и близким Родиона Константиновича. Светлая память гению!" - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20250829/schedrin-2038282358.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, родион щедрин, михайловский театр, большой театр