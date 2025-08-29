Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году
08:18 29.08.2025 (обновлено: 08:19 29.08.2025)
Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов."Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат.Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.
Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкИмпорт грузов из Китая
Импорт грузов из Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Импорт грузов из Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
