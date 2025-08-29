https://ria.ru/20250829/avtomobili-2038240294.html

Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году

Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году

Посол рассказал, сколько китайских автомобилей завезли в Россию в 2024 году

В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. В 2024 году в Россию было завезено 1,1 миллиона китайских автомобилей на сумму около 21 миллиарда долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов."Россия действительно является одним из крупнейших покупателей автотехники из Китая – в 2024 году в нашу страну завезено 1,1 миллиона китайских транспортных средств на сумму порядка 21 миллиарда долларов", - сказал дипломат.Моргулов отметил, что модельный ряд весьма разнообразен. По словам посла, он будет и далее расширяться в зависимости от предпочтений российских потребителей.

