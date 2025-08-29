https://ria.ru/20250829/avtomobili-2038239593.html

Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол

Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.По словам посла, сегодня активно развивается промышленная кооперация между Россией и Китаем в области автомобилестроения. Как отметил Моргулов, показательный пример – автозавод компании Great Wall в Тульской области, который по объемам выпуска машин занимает второе место в России, уступая только "АвтоВАЗу"."Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты", - сказал дипломат.

