Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
2025-08-29T08:02:00+03:00
2025-08-29T08:02:00+03:00
2025-08-29T08:03:00+03:00
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.По словам посла, сегодня активно развивается промышленная кооперация между Россией и Китаем в области автомобилестроения. Как отметил Моргулов, показательный пример – автозавод компании Great Wall в Тульской области, который по объемам выпуска машин занимает второе место в России, уступая только "АвтоВАЗу"."Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты", - сказал дипломат.
Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
