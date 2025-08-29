Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
08:02 29.08.2025
Россия готова к сотрудничеству КНР в производстве автомобилей, заявил посол
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.По словам посла, сегодня активно развивается промышленная кооперация между Россией и Китаем в области автомобилестроения. Как отметил Моргулов, показательный пример – автозавод компании Great Wall в Тульской области, который по объемам выпуска машин занимает второе место в России, уступая только "АвтоВАЗу"."Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты", - сказал дипломат.
россия, китай, экономика, тульская область, игорь моргулов, автоваз
Россия, Китай, Экономика, Тульская область, Игорь Моргулов, АвтоВАЗ
© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия открыта для новых проектов с Китаем по совместному производству автомобилей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам посла, сегодня активно развивается промышленная кооперация между Россией и Китаем в области автомобилестроения. Как отметил Моргулов, показательный пример – автозавод компании Great Wall в Тульской области, который по объемам выпуска машин занимает второе место в России, уступая только "АвтоВАЗу".
"Мы открыты для новых проектов в этой сфере, для поддержки которых в нашей стране создаются необходимые регуляторные инструменты", - сказал дипломат.
Пекин и Москва продолжат развивать партнерство, заявили в МИД КНР
Вчера, 07:53
 
