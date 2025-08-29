https://ria.ru/20250829/ataka-2038386467.html

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал минтопэнерго республики.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР."Вражеский БПЛА в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.Уточняется что специалисты "Луганскэнерго" АО "Юго-Западная ЭСК" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые были завершены в кратчайшие сроки.

