ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР - РИА Новости, 29.08.2025
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 29.08.2025
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал минтопэнерго республики.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР."Вражеский БПЛА в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.Уточняется что специалисты "Луганскэнерго" АО "Юго-Западная ЭСК" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые были завершены в кратчайшие сроки.
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
Северодонецкая агломерация ЛНР осталась без света после атаки ВСУ