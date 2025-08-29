Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 29.08.2025 (обновлено: 18:07 29.08.2025)
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР
Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал...
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал минтопэнерго республики.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР."Вражеский БПЛА в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.Уточняется что специалисты "Луганскэнерго" АО "Юго-Западная ЭСК" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые были завершены в кратчайшие сроки.
ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру ЛНР

Северодонецкая агломерация ЛНР осталась без света после атаки ВСУ

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 авг – РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал энергетическую инфраструктуру ЛНР, оставив без энергоснабжения абонентов Северодонецкой агломерации, сообщил Telegram-канал минтопэнерго республики.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что украинские БПЛА трижды за минувшие сутки атаковали прифронтовой город Лисичанск в ЛНР.
"Вражеский БПЛА в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара без электроснабжения остались абоненты Северодонецкой агломерации. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
Уточняется что специалисты "Луганскэнерго" АО "Юго-Западная ЭСК" оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые были завершены в кратчайшие сроки.
Заголовок открываемого материала