https://ria.ru/20250829/ataka-2038345739.html
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.08.2025
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении
Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:25:00+03:00
2025-08-29T15:25:00+03:00
2025-08-29T15:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) ранним утром пошли в атаку на краснолиманском направлении. Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово. Атака была отбита нашими бойцами", - сказал собеседник агентства. По его словам, уничтожено восемь единиц иностранной техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап. "Потери пехотой у "Азова"* составили 50 человек", - добавил он.* террористическая организация, запрещена в РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f897b9356b0444cc166e55236b20e8c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении
Боевики "Азова" атаковали ВС РФ на Краснолиманском направлении, но были разбиты
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) ранним утром пошли в атаку на краснолиманском направлении. Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово. Атака была отбита нашими бойцами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожено восемь единиц иностранной техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап. "Потери пехотой у "Азова"* составили 50 человек", - добавил он.
* террористическая организация, запрещена в РФ.