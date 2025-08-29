Рейтинг@Mail.ru
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 29.08.2025
ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) ранним утром пошли в атаку на краснолиманском направлении. Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово. Атака была отбита нашими бойцами", - сказал собеседник агентства. По его словам, уничтожено восемь единиц иностранной техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап. "Потери пехотой у "Азова"* составили 50 человек", - добавил он.* террористическая организация, запрещена в РФ.
россия, донецкая народная республика, безопасность
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) ранним утром пошли в атаку на краснолиманском направлении. Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово. Атака была отбита нашими бойцами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожено восемь единиц иностранной техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап. "Потери пехотой у "Азова"* составили 50 человек", - добавил он.
* террористическая организация, запрещена в РФ.
