ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении

ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.08.2025

ВСУ попытались атаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении

Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Боевики "Азова"* пытались ранним утром атаковать позиции ВС РФ на краснолиманском направлении в ДНР, но были разбиты, их потери составили около 50 человек пехоты и 8 единиц техники, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Боевики 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* - ред.) ранним утром пошли в атаку на краснолиманском направлении. Двигались с помощью техники и роботизированных комплексов в районе Карповки, Среднего, Шандриголово и Дерилово. Атака была отбита нашими бойцами", - сказал собеседник агентства. По его словам, уничтожено восемь единиц иностранной техники, в том числе два MaxxPro, Humvee, два БТР М113, один пикап. "Потери пехотой у "Азова"* составили 50 человек", - добавил он.* террористическая организация, запрещена в РФ.

