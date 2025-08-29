Рейтинг@Mail.ru
СК Армении подтвердил арест сотрудника МИД - РИА Новости, 29.08.2025
18:37 29.08.2025 (обновлено: 18:55 29.08.2025)
СК Армении подтвердил арест сотрудника МИД
армения
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил в пятницу арест сотрудника МИД по обвинению в шпионаже.В пятницу онлайн-издание Factor.am сообщило, ссылаясь на свои источники, что Служба национальной безопасности Армении выяснила, что "одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию". Утверждалось, что этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она якобы была сотрудницей ключевых управлений МИД и имела доступ к важной информации, а также "состояла в любовной связи с азербайджанцем". По данным издания, во время допроса Алексанян отметила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна."На основании сообщения, полученного 20 июня от Службы национальной безопасности, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником министерства иностранных дел путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителем иностранного государства с информацией, содержащей государственную тайну, и оказания помощи в осуществлении враждебной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СК.Отмечается, что сотрудница МИД была арестована."В ходе предварительного следствия не было получено каких-либо данных об участии в указанном преступлении других лиц, в том числе иных сотрудников МИД, а также о поддержке или содействии указанному сотруднику. Следовательно, распространяемая средствами массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Там же отмечается, что фигурант дела не является высокопоставленным должностным лицом МИД или консулом.
армения
ЕРЕВАН, 29 авг – РИА Новости. Следственный комитет Армении подтвердил в пятницу арест сотрудника МИД по обвинению в шпионаже.
В пятницу онлайн-издание Factor.am сообщило, ссылаясь на свои источники, что Служба национальной безопасности Армении выяснила, что "одна из должностных лиц МИД контактировала с азербайджанцем и передавала ему важную информацию". Утверждалось, что этим должностным лицом является Ашхен Алексанян. Она якобы была сотрудницей ключевых управлений МИД и имела доступ к важной информации, а также "состояла в любовной связи с азербайджанцем". По данным издания, во время допроса Алексанян отметила, что получала деньги от азербайджанской стороны и действовала не одна.
"На основании сообщения, полученного 20 июня от Службы национальной безопасности, в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, совершенной сотрудником министерства иностранных дел путем шпионажа, создания условий для ознакомления представителем иностранного государства с информацией, содержащей государственную тайну, и оказания помощи в осуществлении враждебной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
Отмечается, что сотрудница МИД была арестована.
"В ходе предварительного следствия не было получено каких-либо данных об участии в указанном преступлении других лиц, в том числе иных сотрудников МИД, а также о поддержке или содействии указанному сотруднику. Следовательно, распространяемая средствами массовой информации информация о том, что указанный сотрудник действовал не в одиночку, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что фигурант дела не является высокопоставленным должностным лицом МИД или консулом.
