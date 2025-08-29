Рейтинг@Mail.ru
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест
15:32 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест
Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ СК РФ. "По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд продлил Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражей до 23 декабря 2025 года", - сказали в ведомстве. Ходатайство о продлении ареста рассматривал Хамовнический суд Москвы. Как сообщал РИА Новости информированный источник, арестованного на Кубани Левитского впоследствии этапировали в столицу.
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), досааф
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ДОСААФ
Борис Левитский . Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ СК РФ.
"По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд продлил Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражей до 23 декабря 2025 года", - сказали в ведомстве.
Ходатайство о продлении ареста рассматривал Хамовнический суд Москвы. Как сообщал РИА Новости информированный источник, арестованного на Кубани Левитского впоследствии этапировали в столицу.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ вменяют ущерб на 40 миллионов рублей
