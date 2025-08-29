https://ria.ru/20250829/arest-2038347039.html
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест - РИА Новости, 29.08.2025
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест
Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:32:00+03:00
2025-08-29T15:32:00+03:00
2025-08-29T15:32:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
досааф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037599929_0:151:3087:1887_1920x0_80_0_0_09ec23e4473e708cefb9613fbe7462ae.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ СК РФ. "По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд продлил Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражей до 23 декабря 2025 года", - сказали в ведомстве. Ходатайство о продлении ареста рассматривал Хамовнический суд Москвы. Как сообщал РИА Новости информированный источник, арестованного на Кубани Левитского впоследствии этапировали в столицу.
https://ria.ru/20250829/sk-2038346882.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037599929_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_a248769df0bbb298f125e8ead002c702.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), досааф
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ДОСААФ
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест
Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест до 23 декабря