Главе кубанского отделения ДОСААФ Левитскому продлили арест

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Арестованному по делу о злоупотреблении полномочиями главе кубанского отделения ДОСААФ Борису Левитскому продлена мера пресечения до 23 декабря, сообщили в ГВСУ СК РФ. "По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд продлил Левитскому меру пресечения в виде заключения под стражей до 23 декабря 2025 года", - сказали в ведомстве. Ходатайство о продлении ареста рассматривал Хамовнический суд Москвы. Как сообщал РИА Новости информированный источник, арестованного на Кубани Левитского впоследствии этапировали в столицу.

