SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор - РИА Новости, 29.08.2025
03:34 29.08.2025
SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор
SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор - РИА Новости, 29.08.2025
SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор
Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке ракет, спутников и аналитике данных, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров. "Компания SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Юридическое лицо продолжает деятельность, а инженерная команда сохраняет работу над ключевыми проектами", - сказал Мансуров. "Кто-то поспешил нас похоронить. Но мы продолжаем работать: сохраняем инженерное ядро, ведем проекты по ракетам, спутникам и аналитике данных. Сегодня особенно важно довести до конца те разработки, которые мы начали", - добавил он. Говоря о том, почему компания оказалась в нынешней ситуации, гендиректор рассказал, что ее выход на pre-IPO совпал с попаданием под санкции США, ростом ключевой ставки и общим снижением активности на инвестиционном рынке, что привело к падению спроса и отзыву части заявок, которые были собраны. Кроме того, SR Space потеряла часть контрактов, на которые рассчитывала. Мансуров назвал это нормальным явлением в бизнесе, но отметил, что на фоне отсутствия инвестиционных поступлений потеря контрактов оказалась критичной, привела к кассовому разрыву и вынужденному сокращению издержек. "В попытках устранить кассовый разрыв мы обратились в банки, но в отсутствие залога они не были готовы кредитовать нас без наличия подписанных контрактов в подтверждение будущей платежеспособности. Гранты тоже оказались недоступны из-за наличия задолженностей по налогам. При этом у нас было несколько циклов инвестиционных согласований, которые дошли до финальных этапов, но также по разным причинам (не зависящим от нас) не состоялись", - добавил он. Помимо этого, потенциальные заказчики, по словам Мансурова, обращались сразу за большими партиями продукции, что требовало масштабирования производства, но инвестиционных средств на это не было, и компания была вынуждена отказываться от заказов. Ранее суд признал SR Space банкротом. Мансуров сообщал РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. SR Space - российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
США, Россия
SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор

Глава SR Space Мансуров: компания продолжает работу над основными проектами

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке ракет, спутников и аналитике данных, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров.
"Компания SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Юридическое лицо продолжает деятельность, а инженерная команда сохраняет работу над ключевыми проектами", - сказал Мансуров.
"Кто-то поспешил нас похоронить. Но мы продолжаем работать: сохраняем инженерное ядро, ведем проекты по ракетам, спутникам и аналитике данных. Сегодня особенно важно довести до конца те разработки, которые мы начали", - добавил он.
Говоря о том, почему компания оказалась в нынешней ситуации, гендиректор рассказал, что ее выход на pre-IPO совпал с попаданием под санкции США, ростом ключевой ставки и общим снижением активности на инвестиционном рынке, что привело к падению спроса и отзыву части заявок, которые были собраны.
Кроме того, SR Space потеряла часть контрактов, на которые рассчитывала. Мансуров назвал это нормальным явлением в бизнесе, но отметил, что на фоне отсутствия инвестиционных поступлений потеря контрактов оказалась критичной, привела к кассовому разрыву и вынужденному сокращению издержек.
"В попытках устранить кассовый разрыв мы обратились в банки, но в отсутствие залога они не были готовы кредитовать нас без наличия подписанных контрактов в подтверждение будущей платежеспособности. Гранты тоже оказались недоступны из-за наличия задолженностей по налогам. При этом у нас было несколько циклов инвестиционных согласований, которые дошли до финальных этапов, но также по разным причинам (не зависящим от нас) не состоялись", - добавил он.
Помимо этого, потенциальные заказчики, по словам Мансурова, обращались сразу за большими партиями продукции, что требовало масштабирования производства, но инвестиционных средств на это не было, и компания была вынуждена отказываться от заказов.
Ранее суд признал SR Space банкротом. Мансуров сообщал РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено.
SR Space - российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.
