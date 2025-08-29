https://ria.ru/20250829/apelljatsija-2038225967.html

SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор

SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор - РИА Новости, 29.08.2025

SR Space продолжает разработку ракет, сообщил гендиректор

Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T03:34:00+03:00

2025-08-29T03:34:00+03:00

2025-08-29T03:34:00+03:00

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736264434_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_14dbebac6506874a09e7644fb002fea7.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Частная российская космическая компания SR Space подала апелляцию на решение суда о ее банкротстве и продолжает работать над основными проектами по разработке ракет, спутников и аналитике данных, сообщил РИА Новости гендиректор компании Олег Мансуров. "Компания SR Space подала апелляцию на решение суда о банкротстве, указывая на процессуальные нарушения при рассмотрении дела. Юридическое лицо продолжает деятельность, а инженерная команда сохраняет работу над ключевыми проектами", - сказал Мансуров. "Кто-то поспешил нас похоронить. Но мы продолжаем работать: сохраняем инженерное ядро, ведем проекты по ракетам, спутникам и аналитике данных. Сегодня особенно важно довести до конца те разработки, которые мы начали", - добавил он. Говоря о том, почему компания оказалась в нынешней ситуации, гендиректор рассказал, что ее выход на pre-IPO совпал с попаданием под санкции США, ростом ключевой ставки и общим снижением активности на инвестиционном рынке, что привело к падению спроса и отзыву части заявок, которые были собраны. Кроме того, SR Space потеряла часть контрактов, на которые рассчитывала. Мансуров назвал это нормальным явлением в бизнесе, но отметил, что на фоне отсутствия инвестиционных поступлений потеря контрактов оказалась критичной, привела к кассовому разрыву и вынужденному сокращению издержек. "В попытках устранить кассовый разрыв мы обратились в банки, но в отсутствие залога они не были готовы кредитовать нас без наличия подписанных контрактов в подтверждение будущей платежеспособности. Гранты тоже оказались недоступны из-за наличия задолженностей по налогам. При этом у нас было несколько циклов инвестиционных согласований, которые дошли до финальных этапов, но также по разным причинам (не зависящим от нас) не состоялись", - добавил он. Помимо этого, потенциальные заказчики, по словам Мансурова, обращались сразу за большими партиями продукции, что требовало масштабирования производства, но инвестиционных средств на это не было, и компания была вынуждена отказываться от заказов. Ранее суд признал SR Space банкротом. Мансуров сообщал РИА Новости, что холдинг будет добиваться отмены решения, а как только задолженность будет погашена, дело о банкротстве будет прекращено. SR Space - российский аэрокосмический холдинг, дочерние компании которого специализируются на работе с большими данными, создании и пусках сверхлегких ракет-носителей и малых космических аппаратов, а также формировании группировок спутников для ДЗЗ, мониторинга экологии и климата, в том числе парниковых газов, обеспечению спутниковой связи для IoT-решений.

https://ria.ru/20250827/raketa-2037771427.html

https://ria.ru/20250827/raketa-2037766739.html

https://ria.ru/20250820/raketa-2036596376.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия