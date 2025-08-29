Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 29.08.2025 (обновлено: 09:38 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/54_bespilotnika-2038238369.html
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА - РИА Новости, 29.08.2025
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:46:00+03:00
2025-08-29T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
брянская область
республика крым
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."Двадцать девятого августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили: В Орловской области обломки сбитого дрона повредили четыре здания, в том числе два — в административном центре. Пострадали четыре человека.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994615.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
брянская область
республика крым
орловская область
тверская область
рязанская область
тульская область
курская область
калужская область
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_365fd74c190be1d2ed09cb5297daeaed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, брянская область, республика крым, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, орловская область, тверская область, рязанская область, тульская область, курская область, калужская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Орловская область, Тверская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Калужская область, Новгородская область

ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 группировки войск Центр в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" группировки войск "Центр" в ДНР
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"Двадцать девятого августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вертолет Ми-35М нанес удар по пункту управления и месту запуска БПЛА ВСУ
28 августа, 05:05
Российские военные сбили:
  • 18 БПЛА — над Брянской областью;
  • десять — над Крымом;
  • девять — над акваторией Черного моря;
  • восемь — над Тверской областью;
  • по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями;
  • по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.
В Орловской области обломки сбитого дрона повредили четыре здания, в том числе два — в административном центре. Пострадали четыре человека.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореБрянская областьРеспублика КрымАндрей КлычковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьОрловская областьТверская областьРязанская областьТульская областьКурская областьКалужская областьНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала