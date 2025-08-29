https://ria.ru/20250829/54_bespilotnika-2038238369.html

ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА

2025-08-29T07:46:00+03:00

2025-08-29T07:46:00+03:00

2025-08-29T09:38:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."Двадцать девятого августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили: В Орловской области обломки сбитого дрона повредили четыре здания, в том числе два — в административном центре. Пострадали четыре человека.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

2025

