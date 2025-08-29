https://ria.ru/20250829/54_bespilotnika-2038238369.html
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА - РИА Новости, 29.08.2025
ПВО сбила над девятью регионами и Черным морем 54 БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T07:46:00+03:00
2025-08-29T07:46:00+03:00
2025-08-29T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
брянская область
республика крым
андрей клычков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2070f706c757f4cc0038ffa2f474588.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 54 украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны."Двадцать девятого августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили: В Орловской области обломки сбитого дрона повредили четыре здания, в том числе два — в административном центре. Пострадали четыре человека.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские военные используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250828/spetsoperatsiya-2037994615.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
брянская область
республика крым
орловская область
тверская область
рязанская область
тульская область
курская область
калужская область
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_365fd74c190be1d2ed09cb5297daeaed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, брянская область, республика крым, андрей клычков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, орловская область, тверская область, рязанская область, тульская область, курская область, калужская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Брянская область, Республика Крым, Андрей Клычков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Орловская область, Тверская область, Рязанская область, Тульская область, Курская область, Калужская область, Новгородская область